Стрельцам важно не терять связь с реальностью, а Козерогам — спешить с выводами: гороскоп на пятницу: 8 августа

Август принесет некоторым знакам зодиака богатство и успех, другие получат шанс завершить старые дела. Перед третьими откроются неожиданные возможности.

ВІДЕО ДНЯ

Чего ожидать представителям зодиакального круга в пятницу, 8 августа, рассказывает гороскоп, составленный профессиональными астрологами.

Овен

Овнам придется все держать под контролем и проявить инициативу. Возможны неожиданные новости, связанные с работой или деньгами. Удачное время для встреч, особенно с теми, кто вдохновляет вас на движение вперёд.

Телец

Тельцы могут решить очень важный вопрос. Не бойтесь принимать решения — звёзды на вашей стороне. Не стоит жертвовать своими интересами. Доверяйте только проверенным людям, особенно в вопросах денег.

РЕКЛАМА

Близнецы

Близнецов ожидают яркие встречи и живое общение. Это хороший день для поездок, покупок и оформления документов. Возможна неожиданная встреча с человеком из прошлого,. В работе стоит сосредоточиться на деталях.

Рак

Ракам лучше провести день в уединении, отдохнуть, заняться уходом за собой. Не стоит ввязываться в споры. На работе может прийти приятная весть или знак, что вы движетесь в правильном направлении.

Лев

Львам придётся проявить характер, чтобы взять ситуацию под контроль. Главное — не идти на поводу у гордости и не вступать в конфликты без весомой причины. Вечером вероятны приятные предложения, которые откроют перед вами новые горизонты. Не забывайте о балансе между делами и отдыхом.

РЕКЛАМА

Дева

Девы смогут добиться желаемого результата в делах, которые казались неразрешимыми. Вы будете особенно внимательны к деталям и сможете распутать даже самые сложные вопросы. Избегайте критики в адрес других — окружающие болезненно воспринимают замечания.

Весы

Весам нужно быть собранными и внимательными, особенно если предстоит принять непростое решение. Не берите чужие проблемы слишком близко к сердцу. День благоприятен для обсуждений, презентаций и любых публичных выступлений.

Скорпион

День отлично подходит для разборов, переговоров и начала новых проектов. Возможно, вы получите информацию, которая изменит ваше отношение к какому-то человеку или событию. Отпускайте то, что больше не работает. Финансовые вопросы стоит отложить на потом.

Стрелец

Стрельцов ожидают интересные перспективы в профессиональной сфере. Чтобы добиться результата, проявите гибкость и уверенность. Важно не терять связи с реальностью и не обещать того, что трудно выполнить.

РЕКЛАМА

Козерог

Козерогам стоит задуматься о завершении старых дел, решении вопросов с недвижимостью или финансами. Возможны интересные варианты сотрудничества. Не стоит торопиться с выводами — дайте себе время на размышления.

Водолей

Водолеям неожиданно откроются интересные возможности. День будет наполнен нестандартными идеями и вдохновляющими моментами. Не упустите свой шанс. Финансовые поступления могут оказаться больше ожидаемого, но не стоит разбрасываться ресурсами.

Рыбы

Рыбам стоит обратить внимание на свое эмоциональное состояние. Возможны внутренние сомнения. Прислушивайтесь к интуиции — она вас не подведёт. Подходящий момент для медитации и прояснения целей. В работе возможен неожиданный поворот, который принесёт прибыль или новые обязанности.

Для кого из знаков зодиака Вселенная готовит приятные сюрпризы в августе, читайте в гороскопе на сайте «ФАКТОВ».

1435

Читайте нас в Facebook