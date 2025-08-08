41.14 / 41.66 47.96 / 48.61
Стрельцам важно не терять связь с реальностью, а Козерогам — спешить с выводами: гороскоп на пятницу: 8 августа

8:17 8 августа 2025
День обещает быть насыщенным событиями и эмоциями, фото из открытых источников

Август принесет некоторым знакам зодиака богатство и успех, другие получат шанс завершить старые дела. Перед третьими откроются неожиданные возможности.

Чего ожидать представителям зодиакального круга в пятницу, 8 августа, рассказывает гороскоп, составленный профессиональными астрологами.

Овен
Овнам придется все держать под контролем и проявить инициативу. Возможны неожиданные новости, связанные с работой или деньгами. Удачное время для встреч, особенно с теми, кто вдохновляет вас на движение вперёд.

Телец
Тельцы могут решить очень важный вопрос. Не бойтесь принимать решения — звёзды на вашей стороне. Не стоит жертвовать своими интересами. Доверяйте только проверенным людям, особенно в вопросах денег.

Близнецы
Близнецов ожидают яркие встречи и живое общение. Это хороший день для поездок, покупок и оформления документов. Возможна неожиданная встреча с человеком из прошлого,. В работе стоит сосредоточиться на деталях.

Рак
Ракам лучше провести день в уединении, отдохнуть, заняться уходом за собой. Не стоит ввязываться в споры. На работе может прийти приятная весть или знак, что вы движетесь в правильном направлении.

Лев
Львам придётся проявить характер, чтобы взять ситуацию под контроль. Главное — не идти на поводу у гордости и не вступать в конфликты без весомой причины. Вечером вероятны приятные предложения, которые откроют перед вами новые горизонты. Не забывайте о балансе между делами и отдыхом.

Дева
Девы смогут добиться желаемого результата в делах, которые казались неразрешимыми. Вы будете особенно внимательны к деталям и сможете распутать даже самые сложные вопросы. Избегайте критики в адрес других — окружающие болезненно воспринимают замечания.

Весы
Весам нужно быть собранными и внимательными, особенно если предстоит принять непростое решение. Не берите чужие проблемы слишком близко к сердцу. День благоприятен для обсуждений, презентаций и любых публичных выступлений.

Скорпион
День отлично подходит для разборов, переговоров и начала новых проектов. Возможно, вы получите информацию, которая изменит ваше отношение к какому-то человеку или событию. Отпускайте то, что больше не работает. Финансовые вопросы стоит отложить на потом.

Стрелец
Стрельцов ожидают интересные перспективы в профессиональной сфере. Чтобы добиться результата, проявите гибкость и уверенность. Важно не терять связи с реальностью и не обещать того, что трудно выполнить.

Козерог
Козерогам стоит задуматься о завершении старых дел, решении вопросов с недвижимостью или финансами. Возможны интересные варианты сотрудничества. Не стоит торопиться с выводами — дайте себе время на размышления.

Водолей
Водолеям неожиданно откроются интересные возможности. День будет наполнен нестандартными идеями и вдохновляющими моментами. Не упустите свой шанс. Финансовые поступления могут оказаться больше ожидаемого, но не стоит разбрасываться ресурсами.

Рыбы
Рыбам стоит обратить внимание на свое эмоциональное состояние. Возможны внутренние сомнения. Прислушивайтесь к интуиции — она вас не подведёт. Подходящий момент для медитации и прояснения целей. В работе возможен неожиданный поворот, который принесёт прибыль или новые обязанности.

Для кого из знаков зодиака Вселенная готовит приятные сюрпризы в августе, читайте в гороскопе на сайте «ФАКТОВ».

