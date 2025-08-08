Германия ищет варианты, как сэкономить на выплатах украинцам: готов новый законопроект

Правительство Германии намерено сэкономить более миллиарда евро на доходах граждан в следующем году и планирует пересмотреть государственные выплаты для новоприбывших беженцев из Украины. Об этом говорится в законопроекте министра труда и социальных вопросов Германии Бербель Бас.

ВІДЕО ДНЯ

Согласно законопроекту, украинцы, приехавшие в Германию с 1 апреля 2025 года, в будущем будут получать меньшие выплаты в соответствии с Законом о помощи просителям убежища вместо помощи гражданам. Ставка для одиноких лиц составляет 441 евро, тогда как помощь гражданам — 563 евро.

Однако в финансовом плане так называемое изменение юрисдикции почти не принесет никакого облегчения федеральному правительству. Земли и муниципалитеты должны ожидать соответствующих дополнительных расходов, которые федеральное правительство намерено компенсировать с помощью «фиксированной ставки помощи по расходам».

По данным правительственных источников, Бас направила проект в другие министерства. Закон требует утверждения Бундесрата и, как ожидается, будет принят до конца года. Согласно планам, ничего не изменится для более чем 1,2 миллиона украинцев, которые обратились за защитой в Германии до 1 апреля 2025 года. По данным Министерства внутренних дел, 20 955 граждан Украины впервые въехали в страну между 1 апреля и 30 июня в связи с нападением россии на Украину.

РЕКЛАМА

С помощью этого плана Бас реализует соглашение с правительственной коалицией. Предыдущее положение было введено в 2022 году после вторжения рф в Украину, чтобы справиться с очень большим количеством беженцев на то время. Поскольку количество новых ежемесячных прибывших сейчас сократилось примерно до 12 000, возвращение к системе, предназначенной для просителей убежища, теперь возможно, говорится в проекте.

С изменением системы выплат беженцы от войны больше не будут иметь права на медицинское страхование. Вместо этого они будут получать только базовые выплаты, как просители убежища. Однако медицинское лечение, которое уже началось, должно быть завершено. Право на трудоустройство — в отличие от просителей убежища — остается неизменным в новом положении. Сейчас в Германии работают 332 000 человек из Украины.

Согласно проекту, федеральное правительство сэкономит примерно 1,2 миллиарда евро на помощи гражданам и базовом обеспечении по возрасту благодаря изменениям в 2026 году. Соответственно, Закон о помощи просителям убежища предусматривает, что «земли и муниципалитеты столкнутся с дополнительными расходами примерно в 1,375 миллиарда евро в 2026 году и примерно 394 миллиона евро в 2027 году». Однако федеральное правительство намерено компенсировать землям эти дополнительные расходы одноразовой выплатой. Переговоры по этому вопросу должны вестись параллельно.

РЕКЛАМА

Сейчас около 700 000 украинцев имеют право на гражданскую помощь, включая около 200 000 детей. В 2024 году украинцам было выплачено около 6,3 миллиарда евро. Министр-президент Баварии Маркус Седер из ХСС предлагал предоставлять помощь для просителей убежища не только новоприбывшим, но и беженцам, которые уже проживают здесь. Бас отвергает это. Критика плана также звучала со стороны ХДС и оппозиции, включая «Зеленых».

Ранее сообщалось, что немецкая партия ХСС, которая серьезно и жестко относится к помощи гражданам, требует, чтобы все украинские мужчины призывного возраста (от 18 до 63 лет) в Германии больше не получали помощь гражданина.

188

Читайте нас в Facebook