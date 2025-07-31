В Германии требуют прекратить выплаты украинцам, годным к военной службе: что ответили в посольстве Украины

В Германии уже давно ищут рычаги стимулировать украинских беженцев активнее искать работу, для чего планируется сократить финансовую поддержку новоприбывшим украинцам. А теперь немецкая партия ХСС, которая серьезно и жестко относится к помощи гражданам, нацелилась на украинцев! Эксперт ХСС по внешней политике Штефан Майер требует, чтобы украинские мужчины призывного возраста (от 18 до 63 лет) в Германии больше не получали помощь гражданина.

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По информации Bild, это коснется более 150 000 украинцев.

«Получение помощи мужчинами, потенциальными украинскими военнослужащими, должно наконец прекратиться. Если почти 151 000 украинцев в возрасте от 18 до 63 лет получают от нас социальные выплаты, то что-то идет не так. Эта группа людей не имеет права на эту социальную помощь и должна либо работать здесь, в Германии, либо проходить военную службу в Украине», — сказал Штефан Майер.

Как пишет издание, с начала войны в Германию из Украины прибыло ровно 304 144 украинца призывного возраста (по состоянию на 14 июня 2025 года). Почти половина (49,54 процента) из них получают помощь гражданина.

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Согласно письму Федерального агентства занятости в ответ на запрос Bild, в марте 2025 года «ровно 150 660 мужчин, получающих помощь по трудоустройству и имеющих гражданство Украины, в возрасте от 18 до 63 лет, были зарегистрированы в центрах занятости».

Среднемесячная выплата на одного получателя помощи по трудоустройству в марте этого года составляла 882 евро. Это приводит к «общей сумме выплат» в размере 1,328 миллиарда евро в год и включает «все пассивные выплаты: стандартные выплаты + расходы на жилье + дополнительные потребности + одноразовые выплаты».

Посольство Украины в ответе на запрос издания указало, что не видит никакой проблемы. В письме говорится: «Было бы неправильно обвинять всех украинских мужчин за границей в нарушении закона или уклонении от мобилизации. Проживание украинских мужчин за границей не запрещено. Для выезда нужны соответствующие документы. Значительная часть мужчин в Германии проживает там легально и зарегистрирована в системе воинского учета». Посольство «рекомендовало всем мужчинам, которых это касается, обновить свои данные». Многие выполнили эту просьбу.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о том, почему украинские беженцы возвращаются домой, несмотря на усиление ракетных атак.

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