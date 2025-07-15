Германия сокращает финансовую поддержку новоприбывших беженцев из Украины: сколько и когда будут платить «по-новому»

В Германии уже давно ищут рычаги стимулировать украинских беженцев активнее искать работу, в связи с этим планируется снижать им материальную помощь.

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Правительство Германии готовит пакет законодательных изменений, следствием которых станет сокращение социальных выплат новоприбывшим беженцам из Украины, сообщает DW.

Планируется разделить украинских беженцев на две группы. Те, кто был в Германии до 1 апреля 2025 года, будут получать полную социальную защиту (563 евро на человека, как и безработным немцам), а прибывшие после — 441 евро, что является прожиточным минимумом в Германии для просителей убежища со всего мира.

По данным издания, социальные выплаты для безработных, получаемые украинскими беженцами, покрываются из целого ряда фондов, в том числе за счет дотации из федерального бюджета. А содержание беженцев по обычной процедуре, на которую переводят прибывших украинцев, ложится на плечи местных бюджетов.

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Кроме выплат и оформления документов, на местные общины также будет возложена ответственность за размещение беженцев в приютах и социальных помещениях, тогда как раньше украинцы имели возможность арендовать жилье по своему усмотрению, если удавалось найти свободные квартиры, которые по цене укладываются в социальный бюджет.

На местные общины также переведут медицинское обеспечение беженцев.

По словам юристов, решения о назначении социальных выплат принимаются, как правило, на год и только в исключительных случаях — на полгода. Те украинцы, которым уже назначили выплаты на год, могут рассчитывать на них.

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Но из-за «подвешенной» ситуации в ожидании законодательных изменений ведомства могут в некоторых случаях медлить с принятием решений о выплатах.

Наибольший потенциал юридических споров юристы видят в вопросах, связанных с арендой жилья. Это касается беженцев из Украины, прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года и арендовавших жилье до момента принятия законодательных изменений, которыми, как ожидается, будет ограничено право украинских беженцев самостоятельно выбирать место жительства и сокращена дотация на жилье.

Напомним, в Швейцарии тоже готовятся ужесточить требования по предоставлению статуса временной защиты гражданам Украины.

Как сообщали «ФАКТЫ», ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2027 года. Вместе с тем, идет работа над планом возвращения украинцев на родину.

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