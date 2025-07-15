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Германия сокращает финансовую поддержку новоприбывших беженцев из Украины: сколько и когда будут платить «по-новому»

11:11 15 июля 2025
Украинские беженцы в Германии должны активнее искать работу https://gwaramedia.com/

В Германии уже давно ищут рычаги стимулировать украинских беженцев активнее искать работу, в связи с этим планируется снижать им материальную помощь.

Правительство Германии готовит пакет законодательных изменений, следствием которых станет сокращение социальных выплат новоприбывшим беженцам из Украины, сообщает DW.

Планируется разделить украинских беженцев на две группы. Те, кто был в Германии до 1 апреля 2025 года, будут получать полную социальную защиту (563 евро на человека, как и безработным немцам), а прибывшие после — 441 евро, что является прожиточным минимумом в Германии для просителей убежища со всего мира.

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По данным издания, социальные выплаты для безработных, получаемые украинскими беженцами, покрываются из целого ряда фондов, в том числе за счет дотации из федерального бюджета. А содержание беженцев по обычной процедуре, на которую переводят прибывших украинцев, ложится на плечи местных бюджетов.

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Кроме выплат и оформления документов, на местные общины также будет возложена ответственность за размещение беженцев в приютах и социальных помещениях, тогда как раньше украинцы имели возможность арендовать жилье по своему усмотрению, если удавалось найти свободные квартиры, которые по цене укладываются в социальный бюджет.

На местные общины также переведут медицинское обеспечение беженцев.

По словам юристов, решения о назначении социальных выплат принимаются, как правило, на год и только в исключительных случаях — на полгода. Те украинцы, которым уже назначили выплаты на год, могут рассчитывать на них.

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Но из-за «подвешенной» ситуации в ожидании законодательных изменений ведомства могут в некоторых случаях медлить с принятием решений о выплатах.

Наибольший потенциал юридических споров юристы видят в вопросах, связанных с арендой жилья. Это касается беженцев из Украины, прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года и арендовавших жилье до момента принятия законодательных изменений, которыми, как ожидается, будет ограничено право украинских беженцев самостоятельно выбирать место жительства и сокращена дотация на жилье.

Напомним, в Швейцарии тоже готовятся ужесточить требования по предоставлению статуса временной защиты гражданам Украины.

Как сообщали «ФАКТЫ», ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2027 года. Вместе с тем, идет работа над планом возвращения украинцев на родину.

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