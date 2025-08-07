Мягкие и воздушные булочки с яблочной начинкой: рецепт вкусной выпечки от известной блогерши Алины

Известная блогерша Alina FooDee, недавно предложившая рецепт вкусного медового рулета с яблоками, продолжает делиться рецептами выпечки.

В этот раз кулинар рассказала, как приготовить булочки с яблочной начинкой.

Ингредиенты:

Свежие дрожжи — 10 г (сухие дрожжи — 3 г)

Сахар — 50−70 г

Мука — 300 г

Молоко — 120 мл

Соль — ¼ ч.л.

Ванильный сахар — 10 г

Яйцо — 1 шт.

Сливочное масло — 50 г

***

Яблоки — 600 г

Сахар — 2−3 ст.л.

Сливочное масло — 10−15 г

***

Желток — 1 шт.

Вода или молоко — 1 ч.л.

Приготовление:

Дрожжи смешать с сахаром, мукой и молоком и дать подойти опаре.

Яблоки подготовить, порезать на кубики.

На сковороду положить сливочное масло, сахар и яблоки и тушить около 7 минут до готовности яблок.

Готовые яблоки переложить на тарелку для остывания.

К опаре добавить яйцо, оставшийся сахар, ванильный сахар и муку. Перемешать и хорошо вымесить тесто.

В конце добавить сливочное масло и снова вымесить тесто.

Добавить на стол немного муки и окончательно хорошо вымесить тесто. Оставить тесто подходить на один час.

После этого можно формировать булочки так, как показано в видео.

Оставить булочки на 20−30 минут подходить. Перед выпеканием смазать булочки желтком.

Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 15 минут.

