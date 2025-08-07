- 18:38 Большое собрание известных произведений: в Киеве открылась выставка одного из самых дорогих художников Украины
- 18:23 Как долго рф сможет воевать: аналитики оценили состояние экономики врага
- 18:05 Погиб мужчина, еще один — в тяжелом состоянии: СБУ задержала двух несовершеннолетних, которые по заказу россии совершили теракт в Житомире
- 17:56 С закупкой не медлите: каких цен на картофель ждать осенью
- 17:36 Придворный шут: в Баку поставили на место Михалкова, который принялся поучать Азербайджан и оправдывал войну против Украины
- 17:21 В россии установлен новый исторический рекорд цен на бензин: отличились украинские дроны
- 17:17 «Тече вода і минають літа»: София Ротару показала фото из Киева в свой день рождения
- 16:54 Как быстро и безопасно очистить унитаз дрожжами
- 16:44 Мягкие и воздушные булочки с яблочной начинкой: рецепт вкусной выпечки от известной блогерши Алины
- 16:42 Favbet становится официальным партнером ФК «Колос»
- 16:22 Германия опережает: в Польше паника из-за войны в Украине
- 15:52 Просто амазонка: сеть в шоке от видео известного шеф-повара
Мягкие и воздушные булочки с яблочной начинкой: рецепт вкусной выпечки от известной блогерши Алины
Известная блогерша Alina FooDee, недавно предложившая рецепт вкусного медового рулета с яблоками, продолжает делиться рецептами выпечки.
В этот раз кулинар рассказала, как приготовить булочки с яблочной начинкой.
Ингредиенты:
Свежие дрожжи — 10 г (сухие дрожжи — 3 г)
Сахар — 50−70 г
Мука — 300 г
Молоко — 120 мл
Соль — ¼ ч.л.
Ванильный сахар — 10 г
Яйцо — 1 шт.
Сливочное масло — 50 г
***
Яблоки — 600 г
Сахар — 2−3 ст.л.
Сливочное масло — 10−15 г
***
Желток — 1 шт.
Вода или молоко — 1 ч.л.
Приготовление:
Дрожжи смешать с сахаром, мукой и молоком и дать подойти опаре.
Яблоки подготовить, порезать на кубики.
На сковороду положить сливочное масло, сахар и яблоки и тушить около 7 минут до готовности яблок.
Готовые яблоки переложить на тарелку для остывания.
К опаре добавить яйцо, оставшийся сахар, ванильный сахар и муку. Перемешать и хорошо вымесить тесто.
В конце добавить сливочное масло и снова вымесить тесто.
Добавить на стол немного муки и окончательно хорошо вымесить тесто. Оставить тесто подходить на один час.
После этого можно формировать булочки так, как показано в видео.
Оставить булочки на 20−30 минут подходить. Перед выпеканием смазать булочки желтком.
Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 15 минут.
Мы также рассказывали, как приготовить ватрушки с яблоками по рецепту диетолога Катерины Черкасской.45
Читайте нас в Facebook