Книга рецептов

Мягкие и воздушные булочки с яблочной начинкой: рецепт вкусной выпечки от известной блогерши Алины

16:44 7 августа 2025
Мягкие и воздушные булочки с яблочной начинкой, фото скриншот видео

Известная блогерша Alina FooDee, недавно предложившая рецепт вкусного медового рулета с яблоками, продолжает делиться рецептами выпечки.

В этот раз кулинар рассказала, как приготовить булочки с яблочной начинкой.

Ингредиенты:
Свежие дрожжи — 10 г (сухие дрожжи — 3 г)
Сахар — 50−70 г
Мука — 300 г
Молоко — 120 мл
Соль — ¼ ч.л.
Ванильный сахар — 10 г
Яйцо — 1 шт.
Сливочное масло — 50 г
***
Яблоки — 600 г
Сахар — 2−3 ст.л.
Сливочное масло — 10−15 г
***
Желток — 1 шт.
Вода или молоко — 1 ч.л.

Приготовление:
Дрожжи смешать с сахаром, мукой и молоком и дать подойти опаре.

Яблоки подготовить, порезать на кубики.

На сковороду положить сливочное масло, сахар и яблоки и тушить около 7 минут до готовности яблок.

Готовые яблоки переложить на тарелку для остывания.

К опаре добавить яйцо, оставшийся сахар, ванильный сахар и муку. Перемешать и хорошо вымесить тесто.

В конце добавить сливочное масло и снова вымесить тесто.

Добавить на стол немного муки и окончательно хорошо вымесить тесто. Оставить тесто подходить на один час.

После этого можно формировать булочки так, как показано в видео.

Оставить булочки на 20−30 минут подходить. Перед выпеканием смазать булочки желтком.

Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 15 минут.

Мы также рассказывали, как приготовить ватрушки с яблоками по рецепту диетолога Катерины Черкасской.

