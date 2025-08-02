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Книга рецептов

Ватрушки с яблоком: можно тем, кто на диете

20:07 2 августа 2025
Ватрушки с яблоком

Полезная и вкусная выпечка, которая понравится и взрослым и детям, всегда должна присутствовать. Попробуйте этот рецепт. Такие ватрушки можно на завтрак. С ними не наберете лишнего, делится диетолог Екатерина Черкасская.

Составляющие:

  • Сыр кисломолочный маложирный 60 г
  • Яичный желток 1 шт.
  • Разрыхлитель ¼ ч. л.
  • Мука 15
  • Яблоко 40 г
  • Орехи 15 г
  • Мед ½ ч. л.
  • Ванилин и корица по вкусу

Смешиваем творог с желтком, мукой и разрыхлителем, добавляем ванилин.

Из полученной смеси формируем шарик, выкладываем шарик на пергамент и делаем отверстие, чтобы получилась ватрушка.

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Ставим выпекать ватрушку 10 мин при 160 градусах.

Яблоки нарезаем маленьким кубиком и тушим на сковороде с медом, корицей и 2 с. л. воды, примерно 3 — 4 мин. Вынимаем ватрушку, выкладываем начинку, посыпаем орешками и выпекаем еще 15 мин при 180 градусах.

Ранее диетолог Екатерина Черкасская поделилась рецептом еще одного полезного и вкусного блюда — пышгный творожный пудинг на завтрак.

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