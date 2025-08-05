Яблочный шедевр за 15 минут: известная блогерша поделилась рецептом вкусной выпечки

Легкие летние пироги очень нравятся многим любителям выпечки. Сейчас самое время готовить рулеты, маффины, галеты, пироги с разными начинками.

Известная блогерша Alina FooDee предложила рецепт вкусного медового рулета с яблоками.

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«Очень рекомендую приготовить — в нем идеально все: вкус, аромат, текстура и сочетание ингредиентов. Этот яблочно-медовый рулет готовится быстро и просто, можно обойтись без миксера», — отметила Алина.

Ингредиенты:

Мед — 80 г

Сахар — 80 г

Сливочное масло — 100 г

Яйца — 3 яйца

Сода — 0,5 ч.л.

Соль — щепотка

Мука — 200 г

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Яблоки — 3−4 шт.

Сахар — 1−2 ст.л.

Ягоды — 50 г

Приготовление:

Яблоки очистить от кожицы и натереть их на крупной терке.

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К яблокам добавить сахар и перемешать.

Тертые яблоки выложить на противень, покрытый пергаментом.

Для теста яйца смешать с сахаром и солью. Добавить растопленное сливочное масло.

В кастрюльку поместить мед и добавить соду, перемешать. Нагревать до получения красивого янтарного оттенка.

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Мед должен несколько минут остывать. Затем добавить его к яично-масляной смеси. Перемешать.

Добавить муку и перемешать.

Готовое тесто залить на яблоки.

Выпекать при температуре 180 градусов 18−20 минут.

Готовый корж накрыть листом пергамента и аккуратно перевернуть.

Пергамент снять и свернуть корж в рулет.

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