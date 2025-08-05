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Яблочный шедевр за 15 минут: известная блогерша поделилась рецептом вкусной выпечки
Легкие летние пироги очень нравятся многим любителям выпечки. Сейчас самое время готовить рулеты, маффины, галеты, пироги с разными начинками.
Известная блогерша Alina FooDee предложила рецепт вкусного медового рулета с яблоками.
«Очень рекомендую приготовить — в нем идеально все: вкус, аромат, текстура и сочетание ингредиентов. Этот яблочно-медовый рулет готовится быстро и просто, можно обойтись без миксера», — отметила Алина.
Ингредиенты:
Мед — 80 г
Сахар — 80 г
Сливочное масло — 100 г
Яйца — 3 яйца
Сода — 0,5 ч.л.
Соль — щепотка
Мука — 200 г
Яблоки — 3−4 шт.
Сахар — 1−2 ст.л.
Ягоды — 50 г
Приготовление:
Яблоки очистить от кожицы и натереть их на крупной терке.
К яблокам добавить сахар и перемешать.
Тертые яблоки выложить на противень, покрытый пергаментом.
Для теста яйца смешать с сахаром и солью. Добавить растопленное сливочное масло.
В кастрюльку поместить мед и добавить соду, перемешать. Нагревать до получения красивого янтарного оттенка.
Мед должен несколько минут остывать. Затем добавить его к яично-масляной смеси. Перемешать.
Добавить муку и перемешать.
Готовое тесто залить на яблоки.
Выпекать при температуре 180 градусов 18−20 минут.
Готовый корж накрыть листом пергамента и аккуратно перевернуть.
Пергамент снять и свернуть корж в рулет.
Мы также рассказывали, как приготовить ватрушки с яблоками по рецепту диетолога Екатерины Черкасской.245
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