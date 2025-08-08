Цена снизилась почти в четыре раза: какой продукт в Украине подешевел за лето и что его ждет осенью

Пока некоторые продукты в Украине ставят рекорды, подорожав почти вдвое за 12 месяцев, популярный в Украине овощ подешевел за 3 месяца почти вчетверо. Речь идет о молодом картофеле, цена которого за килограмм с 89 гривен в мае упала до 24 гривен в начале августа. Об этом говорят данные портала Минфин, отмечающие, что по итогам мая кило молодого картофеля стоило 89,15 грн. По состоянию же на 7 августа средняя цена овоща составляет 23,86 грн, что примерно на 50 копеек дешевле, чем в июле.

Такое падение цен исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАПК) Ольга Самойличенко объяснила одновременным сбором картофеля всеми хозяйствами, а также демпингом цен, на который идут незарегистрированные хозяйства.

«Как правило, они возделывают от 1 до 5 га земли, но их много. поэтому они влияют на цены», — подчеркнула Ольга Самойличенко «АгроПорталу» необходимость упорядочивания украинского рынка картофеля.

Что касается цены на картофель осенью, то в ассоциации говорят о двух возможных сценариях: оптовая рыночная цена упадет либо будет держаться в пределах 20 грн/кг. При этом будет наблюдаться определенный дефицит овоща на внутреннем рынке.

Отметим, что, по данным НБУ, активно растет импорт овощей в Украину, что позволяет сдерживать цены. Например, овощей за первое полугодие 2025-го завезли в два раза больше, чем в 2024-м.

