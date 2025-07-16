Подорожали почти вдвое: какие фрукты стали рекордсменом по росту цен и когда они подешевеют

В Украине продолжается рост цен почти на все товары, кроме сезонных, но даже некоторые из последних резко дорожают. Прежде всего это касается яблок, стоимость которых за год подскочила почти вдвое.

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Так, по данным Госстата, в течение года цена на яблоки выросла почти вдвое (на 195,5%) — до 79,5 грн. При этом такой овощ, как капуста, за тот же период стала дороже в 2,5 раза — 28,2 грн за 1 кг.

По данным компании EAST FRUIT, только оптовые цены на яблоки с начала 2025 года в Украине выросли более чем в 1,5 раза — так, яблоко сорта Айдаред, стоившее в начале года в среднем 25 грн за 1 кг, 11 июля можно было купить за 43 грн. Причем основной скачок цен пришелся на май-июнь: в начале мая яблоко данного сорта оптом стоило 30 грн за кг.

Аналитики объясняют майский рост цен на яблоки исчерпанием запасов фруктов прошлогоднего урожая, тогда как новый урожай поступит в продажу не ранее конца июля — начала августа. Именно начиная с этого периода можно ожидать снижения цен на яблоки в Украине, но из-за холодной и затяжной зимы сезон их созревания задерживается. К тому же урожай фруктов может оказаться ниже, чем ожидалось.

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В то же время летом ожидается рост цен на сахар, так как украинцы уже традиционно будут закрывать варенье из сезонных ягод и фруктов, что повлечет увеличение спроса на сладкий продукт.

Фото Pixabay

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