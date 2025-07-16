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Подорожали почти вдвое: какие фрукты стали рекордсменом по росту цен и когда они подешевеют
В Украине продолжается рост цен почти на все товары, кроме сезонных, но даже некоторые из последних резко дорожают. Прежде всего это касается яблок, стоимость которых за год подскочила почти вдвое.
Так, по данным Госстата, в течение года цена на яблоки выросла почти вдвое (на 195,5%) — до 79,5 грн. При этом такой овощ, как капуста, за тот же период стала дороже в 2,5 раза — 28,2 грн за 1 кг.
По данным компании EAST FRUIT, только оптовые цены на яблоки с начала 2025 года в Украине выросли более чем в 1,5 раза — так, яблоко сорта Айдаред, стоившее в начале года в среднем 25 грн за 1 кг, 11 июля можно было купить за 43 грн. Причем основной скачок цен пришелся на май-июнь: в начале мая яблоко данного сорта оптом стоило 30 грн за кг.
Аналитики объясняют майский рост цен на яблоки исчерпанием запасов фруктов прошлогоднего урожая, тогда как новый урожай поступит в продажу не ранее конца июля — начала августа. Именно начиная с этого периода можно ожидать снижения цен на яблоки в Украине, но из-за холодной и затяжной зимы сезон их созревания задерживается. К тому же урожай фруктов может оказаться ниже, чем ожидалось.
В то же время летом ожидается рост цен на сахар, так как украинцы уже традиционно будут закрывать варенье из сезонных ягод и фруктов, что повлечет увеличение спроса на сладкий продукт.
Фото Pixabay127
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