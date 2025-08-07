«Полесье» с 11 украинцами в «основе» разгромило обладателя Кубка Венгрии: видеообзор матча отбора Лиги конференций

В четверг, 7 августа, житомирское «Полесье», выбившее из турнира «Санта-Колому» из Андорры, сыграло на стадионе «Татран» в словацком Прешове номинально домашний поединок 3-го отборочного раунда Лиги конференций против обладателя Кубка Венгрии «Пакша» и разгромило соперника.

ВІДЕО ДНЯ

«Полесье» (Украина) — «Пакш» (Венгрия) — 3:0

«Полесье»: Волынец, Михайличенко, Бескоровайный, Сарапий, Кравченко (Хадрой, 88), Бабенко, Андриевский (Толедо Коста, 78), Леднев (Йосефи, 78), Крушинский (Назаренко, 64), Гуцуляк, Филиппов (Гайдучик, 64).



Голы: Андриевский (41), Бескоровайный (45+1), Леднев (58).

На 90+2-й минуте удален Михайличенко («Полесье»).

РЕКЛАМА

Перед визитом к команде Ротаня «Пакш», в составе которого нет ни одного легионера, уже успел в нынешнем сезоне получить неплохую игровую практику. В 1-м отборочном раунде Лиги Европы венгры капитулировали перед румынским «Клужом» (0:0 дома, 0:3 в гостях), во 2-м раунде квалификации Лиги конференций прошел словенский «Марибор» (1:0 на своем поле, 1:1 на выезде), а в стартовом поединке чемпионата страны разгромили в гостях «Кишварду» — 5:1. Словом, соперник «Полесью», в «основе» которого вышли 11 украинцев, достался непростой.

Но подопечные Ротаня начали матч довольно уверенно, хотя порой позволяли венграм опасно отвечать. К счастью, Волынец на последнем рубеже был надежен. И все же концовка первого тайма была за «Полесьем». Сначала Андриевский после сольного прохода Крушинского открыл счет в поединке, а вскоре Бескоровайный головой вколотил мяч в сетку после навеса со штрафного.

После перерыва житомиряне усилиями Леднева довели счет до крупного — 3:0. Вторая подряд разгромная победа «Полесья» в еврокубках! Жаль, только что защитник хозяев поля Михайличенко уже в компенсированное время заработал прямую красную карточку и нарвался на дисквалификацию.

РЕКЛАМА

Ответная встреча соперников состоится 14 августа в Пакше (начало — в 19:00).

Напомним, что если «Полесье» пройдет «Пакш», то встретится в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций с итальянской «Фиорентиной». Первая игра — 21 августа дома, ответная — 28-го в гостях. В противном случае команда Руслана Ротаня прекратит выступления в еврокубках.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Полесье» в стартовом поединке чемпионата Украины победило в гостях «Карпаты».

Фото ФК «Полесье»



РЕКЛАМА

50

Читайте нас в Facebook