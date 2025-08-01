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Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 августа: результаты и видеообзоры матчей
В пятницу, 1 августа, поединками в Коваливке и Львове стартует чемпионат Украины по футболу, который в прошлом сезоне выиграло киевское «Динамо».
Чемпионат Украины. 1-й тур
1 августа (пятница)
«Колос» (Коваливка) — «Кривбасс» (Кривой Рог) — 2:1 (Бурда, 15, Теллес, 71 — Каменский, 90). Юниорские составы — 3:0.
1:0 Бурда (15-я мин.)
2:0 Теллес (71-я мин.)
2:1 Каменский (90-я мин.)
В 1-м туре украинской премьер-лиги также сыграют: 1 августа (пятница) — «Рух» — «Полтава» (18:00); 2 августа (суббота) — «Верес» — «Динамо"(15:30), «Заря» — ЛНЗ (18:00); 3 августа (воскресенье) — «Кудривка» — «Александрия» (13:00), «Эпицентр» — «Шахтер» (15:30), «Карпаты» — «Полесье» (18:00); 4 августа (понедельник) — «Металлист 1925» — «Оболонь» (18:00).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» выбило из Лиги чемпионов «Хамрун Спартанс» и сыграет в 3-м раунде квалификации с «Пафосом».
Фото ФК «Колос»
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