- 19:16 Я ошибалась: известная танцовщица о втором разводе
- 19:06 Ракам — «Колесо Фортуны» и внезапный поворот, Стрельцам — «Девятка кубков» и исполнение желаний: Таро-прогноз на 5 августа
- 18:42 США обвинили Индию в финансировании войны против Украины: какое наказание будет
- 18:16 Защищаем томаты от болезней: что важно знать и сделать огороднику
- 17:52 Поможет энергия звезд: успех придет к пяти знакам зодиака на неделе 4 — 10 августа
- 17:35 Третий армейский корпус получил 150 км фронта и уже влияет на ход войны, — Андрей Билецкий
- 17:31 Сменили стиль на пляжный: Меган Маркл и принц Гарри отправили сына на урок серфинга
- 17:29 Зеленский неожиданно нагрянул на передовую
- 17:18 Favbet Foundation и FAST провели тренинг по домедицинской помощи для юных хоккеистов клуба «Морские волки»
- 17:02 Просто невероятно: популярная певица поразила подарком
- 16:56 Во Львове горела гостиница, есть пострадавшие
- 16:50 Индустрия увеличится более чем на $ 30 млрд: аналитики о внедрении криптовалют на игорном рынке
Стал известен оппонент команды Ротаня на пути в основной этап Лиги конференций — итальянский гранд
В понедельник, 4 августа, в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне следом за жеребьевкой Лиги чемпионов и Лиги Европы стали известны пары раунда плей-офф Лиги конференций, где от Украины продолжает выступать житомирское «Полесье», одолевшее «Санта-Колому» из Андорры (1:2 на своем поле и 4:1 в гостях).
Команда Руслана Ротаня, обыгравшая на старте чемпионата Украины «Карпаты» (2:0), в случае прохождения венгерского «Пакша» (7 августа в словацком Прешове и 14 августа в Пакше) сыграет с итальянской «Фиорентиной». Первый матч — 21 августа на своем поле, ответный — 28 августа на выезде.
Узнал своего возможного оппонента в третьем по значимости еврокубковом турнире и донецкий «Шахтер». В случае неудачи в противостоянии с греческим «Панатинаикосом» (7 августа — в Афинах, 14 августа — в польском Кракове) команда Арды Турана поборется за путевку в основной раунд Лиги конференций (21 августа — дома, 28 августа — на выезде) с неудачником пары Лиги Европы «Серветт» (Швейцария) — «Утрехт» (Нидерланды).
Напомним, что проигравшие в квалификации Лиге конференций завершат еврокубковый сезон.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Александрия» потерпела поражение с разгромным счетом от «Партизана» и вылетела из еврокубков.
Фото ФК «Полесье»
Читайте нас в Facebook
Весы — «Императрица», Овен — «Туз Жезлов», а Стрельцам — «Колесница»: Таро-прогноз и советы карт на 04 августа