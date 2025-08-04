В понедельник, 4 августа, в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне следом за жеребьевкой Лиги чемпионов и Лиги Европы стали известны пары раунда плей-офф Лиги конференций, где от Украины продолжает выступать житомирское «Полесье», одолевшее «Санта-Колому» из Андорры (1:2 на своем поле и 4:1 в гостях).

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Команда Руслана Ротаня, обыгравшая на старте чемпионата Украины «Карпаты» (2:0), в случае прохождения венгерского «Пакша» (7 августа в словацком Прешове и 14 августа в Пакше) сыграет с итальянской «Фиорентиной». Первый матч — 21 августа на своем поле, ответный — 28 августа на выезде.

Узнал своего возможного оппонента в третьем по значимости еврокубковом турнире и донецкий «Шахтер». В случае неудачи в противостоянии с греческим «Панатинаикосом» (7 августа — в Афинах, 14 августа — в польском Кракове) команда Арды Турана поборется за путевку в основной раунд Лиги конференций (21 августа — дома, 28 августа — на выезде) с неудачником пары Лиги Европы «Серветт» (Швейцария) — «Утрехт» (Нидерланды).

Напомним, что проигравшие в квалификации Лиге конференций завершат еврокубковый сезон.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Александрия» потерпела поражение с разгромным счетом от «Партизана» и вылетела из еврокубков.

Фото ФК «Полесье»



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