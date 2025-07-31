«Полесье» прислушалось к Усику и выбило «Санта-Колому» из еврокубков: видеообзор матча отбора Лиги конференций

В четверг, 31 июля, житомирское «Полесье», сенсационно проигравшее «Санта-Коломе» номинально домашнюю встречу (1:2), предприняло попытку исправить ситуацию в рамках 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Команда Руслана Ротаня обыграла бронзового призера чемпионата Андорры в городе Энкамп с нужным счетом и прошла дальше, добыв при этом первую в истории клуба победу в еврокубках.

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Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Ответный матч

«Санта-Колома» (Андорра) — «Полесье» (Украина) — 1:4

«Полесье»: Кудрик, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Крушинский, Бабенко, Андриевский (Толедо Коста, 68), Караман (Йосефи, 46), Назаренко (Гонсалвеш, 85), Гуцуляк (Мельниченко, 84), Филиппов (Гайдучик, 75).

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Голы: Крушинский (49, в свои ворота) — Михайличенко (4), Филиппов (48), Андриевский (59), Гайдучик (77).

Футболисты «Полесья» добирались из Словакии в крошечное государство, «зажатое» Испанией и Францией (самолетом до Жироны, а дальше — автобусом), с одной целью — исправить «начатое» неделю назад в Пряшеве. Как ни крути, а проигрывать команде из Андорры, общая трансферная стоимость всех игроков которой (3,5 млн евро) не намного превышает «ценник» одного Алексея Гуцуляка (3 млн), негоже.

Поддержал своих одноклубников перед матчем в Андорре и легендарный боксер Александр Усик, не на словах знающий, как выходить из сложных ситуаций.

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«Сегодня важная игра у вас, — сказал абсолютный чемпион мира. — Хочу каждому из вас пожелать бороться, играть до конца и понимать то, что все, что вы сделаете — это ваша заслуга. Все, что вы не сделаете — это также ваша заслуга. Боритесь до конца, вы — бойцы. И не отдавайте никому никакого момента.

Если вы видите, что вы можете — идите до конца и для вас нет преград. Ребята, пожалуйста, я понимаю, о чем говорю. Пожалуйста, покажите хорошую игру — «Полесье», вперед".

Легенду бокса не могли не услышать, поскольку в стартовом составе Ротань выпустил 11 украинцев. И парни из Житомира Усика (а еще своих болельщиков да и Украину в целом) не посрамили. Уже на 4-й минуте Михайличенко точным ударом сравнял счет по сумме двух встреч, а в начале второго тайма Филиппов вывел житомирян вперед. Но автогол Крушинского снова установил паритет. И все же Андриевский и Гайдучик своими точными ударами дожали неуступчивых подопечных аргентинского тренера Бессоне — 1:4.

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В 3-м раунде квалификации Лиги конференций «Полесье» сыграет с победителем противостояния между венгерским «Пакшем» и словенским «Марибором» (дома венгры победили — 1:0). Первая игра у житомирян — 7 августа в словацком Пряшеве, ответная — 14-го в гостях. Напомним, что в прошлом сезоне другой словенский клуб «Олимпия» испортил «Полесью» дебют в еврокубках (0:2 в гостях, 1:2 дома).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в ответном поединке квалификации Лиги чемпионов разгромило мальтийский «Хамрун Спартанс».

Фото ФК «Полесье»



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