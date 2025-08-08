Вы живете на время, которое вам одолжили мужчины и женщины, которые сейчас воюют: военный обратился к гражданским

Военный Михаил Зятин напомнил украинцам, что жизнь в тылу сейчас продолжается за счет тех, кто теряет свою жизнь на позициях. Но война — это не только фронт. За Украину нужно сражаться не только в окопах на линии столкновения. Он призывает украинцев стать настоящим тылом и нести всю тяжесть этой войны вместе с теми, кто на фронте



«Несколько месяцев назад, я сказал одной бывшей военнослужащей (дроны, как и я, не пехота), что, поскольку она теперь гражданский человек, то должна выполнять те обязанности, которые возложены на людей в тылу, — заниматься политикой.

ВІДЕО ДНЯ

Столько обиды на мир вперемешку с махровой армейщиной, с которыми она на это отреагировала, я не слышал в своей жизни и, надеюсь, никогда не услышу. Если коротко и недраматично, то ее ответ сводился к тому, что она не какая-нибудь цивилка, а… ветеранка. Ну что ж, у меня тоже есть удостоверение ветерана. Для этого (о секрет) не обязательно демобилизовываться. И тем более, в этом удостоверении ничего не написано о том, что жизнь на ветеранстве заканчивается и к вам должны относиться как к существу, неспособному принимать вызовы места и времени.

Давайте наконец признаем, быть в тылу во время войны тяжело. Пошли в кафе — наслаждаетесь комфортом за счет тех, кто сейчас рискует своей жизнью на позициях. Купили новое платье — на эти деньги можно было бы приобрести баллистический пакет (о платьях ценой в бронижилет в другом сообщении), который спас бы чью-то жизнь или здоровье. А самое главное, что это все так и есть. А люди, невежливо вам указывающие на неуместность вашего инстаграммного фото, абсолютно правы. Каждая минута вашей жизни куплена жизнью другого человека. Вы живете на время, которое вам одолжили мужчины и женщины, которые сейчас воюют.

Хотя это не совсем верно. Эти мужественные мужчины и женщины воюют не больше вашего. Больше вашего они рискуют жизнью, отказываются от общения с близкими, ведут бой. Потому что воюют в своем смысле слова не люди, не армии. Субъект войны государство. И вы, мои друзья в тылу, как граждане этого государства, сражаетесь так же, как и все остальные.

РЕКЛАМА

Только вы не желаете этого признавать. Потому что, если признать, то возникает следующий вопрос: насколько вы хорошо воюете?

В армии существует понятие боевого поста (если вы командир достаточно большого подразделения, то зоны ответственности). Если вы этот пост удерживаете как следует (по мере своих знаний и способностей), то вы, по крайней мере, выполняете свой долг.

В тылу ничего подобного не существует. Никто не может вместо вас определить, где ваше место. Только напомнить, как сделал выше я, что ваше время заимствовано.

РЕКЛАМА

В тылу приходится платить по самому высокому счету: обустраивать государство. Ваш пост — это все политическое поле. Ваша зона ответственности — это те же нормы и правила, по которым должна быть устроена наша с вами жизнь. В том числе и прежде всего жизнь военнослужащих.

Почему в армии не работают переводы? Почему люди сражаются уже четвертый год без перспектив демобилизации? Почему на четвертом году войны военная служба является обязанностью только мужчин и некоторых профессионалок? Чем дизайнер лучше за медика? Почему вы (или ваши близкие мужчины) убегаете от бусификации вместо того, чтобы сделать так, чтобы принудительная мобилизация была совместима с достоинством? Не представляете совместное с достоинством принуждение? Спросите у тех, кто оказывал раненому первичную помощь. Почему против ликвидации антикоррупционных агентств должны протестовать только дети? Где, б@ть, независимый суд? Где независимые медиа? Где стратегия культурной политики?

Это все, мои тыловые друзья, к вам. И так же, как никто не спрашивает, ни у меня, ни у сотен тысяч других военнослужащих, ценой каких усилий нам стоит выполнение нашей работы, так и мне совершенно неинтересно, каких усилий это обойдется вам. Это и есть равенство.

Попробую объяснить на личном примере. Есть человек, который время от времени пишет мне, как он считает, с целью психологической поддержки. Человек из далекой мирной жизни, пляжных вечеринок, долгих ночных прогулок по Одессе в состоянии алкогольного опьянения, восторга от лета, полуобнаженных тел, флирта, моря, больших перспектив и безграничного горизонта. Поддержку эту она мне оказывает, рассказывая, как она хорошо провела каникулы в Испании.

РЕКЛАМА

Когда я, на вопрос, что мне реально нужно, ответил: тыл, этот человек, который я все еще воспринимаю с ностальгией давной дружбы, признался, что не чувствует, как это, быть тылом, потому что не понимает ожиданий от себя. Я тогда написал, что с минимальной редактурой хочу написать публично:

— Потому что для того, чтобы быть тылом, нужно такое доверие к самому себе, которое современный человек уже не способен за собой признать. Или даже решиться себе представить. Это доверие — политическое. Доверие к себе как к гражданину и человеку в мире. Оно не имеет никакого отношения к своему психологическому эквиваленту — самооценке.

Потому что тыл — это то, на что должен опираться фронт. Не напротив. Это на тыл должно лечь все бремя войны. Это тыл должен обеспечивать войску комфорт в первоначальном смысле этого слова, как «усиление» (то же корни, что в слове крепость).

Если человек считает себя «маленьким», от мысли и поступков которого ничего не зависит, то он не способен быть тылом.

Я и сам себя считаю среди современных людей. И хотя я и не считаю себя маленьким человеком, но за свою жизнь мне удалось убедить в том, что маленьких людей, по определению, не существует только нескольких. Большинство из них мои близкие. Мне нечем кичиться.

Здесь я должен признаться в том, о чем я раньше говорил только самым близким друзьям. Я сам ушел от этого политического вызова, от обязанности быть тылом в… боевое подразделение Вооруженных Сил Украины.

Поэтому, встречая вас на улицах во время моего короткого отпуска, я не чувствую никакого нравственного превосходства над вами. Кроме права потребовать от вас политики.

Если вы так же не готовы быть тылом в вышеуказанном смысле, как и я в свое время, напишите мне в личные сообщения: подразделение, где я сейчас воюю, расширяется.

Если вы вдруг воспринимаете написанное выше исключительно как мобилизационную агитку, то вот вам альтернатива: станьте, наконец, тылом. Боритесь на этом сложном и неопределенном боевом посту за то государство, ради которого вы будете обязаны рискнуть собственной жизнью. А еще — за армию, устроенную таким образом, что служить и воевать в ее рядах станет вашим самым смелым желанием".

Напомним, украинская журналистка и медиаменеджер Татьяна Трощинская отмечает, что нападения на военных ТЦК, которые почти каждый день происходят в разных регионах, противоречат интересам Украины.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

244

Читайте нас в Facebook