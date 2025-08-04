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«Так начиналась российская оккупация»: медиаэксперт о нападениях на ТЦК и отсутствии реакции Зеленского на обесценивание военных
Украинская журналистка и медиаменеджер Татьяна Трощинская отмечает, что нападения на военных ТЦК, которые почти каждый день происходят в разных регионах, это не протесты. Такие действия людей противоречат интересам Украины. Она напоминает, что в 2014 году такие «протесты» части населения Донбасса, когда украинские военные пытались не допустить захвата городов и сел, привели к российской оккупации и к войне
«Я о Виннице уже ничего не хотела писать, но здесь в Николаевской области «люди», как деликатно пишет о них Николаевский ТЦК и СП, с битами и трубами напали на военных ТЦК.
Еще вчера я обратила внимание, как много комментариев, мол, чем это отличается от протестов с картонками.
Так вот — отличается всем.
Но в первую — общественным интересом и интересами страны.
Возвращение независимости антикоррупционным органам в первую очередь нужны стране, хотя бы для того, чтобы не давать козыри в руки антиукраинским силам, убеждающим западных партнеров, что мы якобы «маленькая россия».
А то, что происходило в Виннице, теперь в Бужском на Николаевщине (а первый-первый раз в Космаче в 2023, а прежде в Крыму, о чем вчера правильно писала Лариса Волошина, когда в Крыму, а затем Донецкой области воинские части разоружали «женщины Донбасса» тогда, когда украинские военные пытались не допустить захвата украинских городов и сел на востоке страны в 2014-м).
Так начиналась русская оккупация.
Это ключевое, этим это отличается.
У Питера Помаранцева в лекции об информационной войне есть такая фраза: «Они не пытаются выиграть дебаты, они пытаются захватить страну».
Здесь то же самое: это не дискуссии о подходах к реформированию ТЦК, это не дебаты о справедливости или мотивации мобилизации.
Это настоящая борьба за уничтожение и/или оккупацию страны.
И важнейшими здесь являются: реакция медиа, реакция общества и реакция президента.
О медиа писала вчера.
Об обществе — не хочу сейчас.
А о президенте — как верховном главкоме — напишу 155-й раз.
Сложилось так, что в стране война и он — не верховный над своими избирателями, а верховный главнокомандующий.
Не знаю уже, есть ли там какая-нибудь здоровая сила вокруг, но кто-то подсказал не топить себя глубже ситуацией с антикоррупционными органами.
С военными, конечно, сложнее.
Потому что все так хорошо складывалось: удалось опрокинуть гнев на ТЦК, никто имиджево не связывает президента со словом «мобилизация», 2−3 недели — и выборы.
Но подскажите там кто-то, что выборов пока не будет, а если президент как верховный главком четко и недвусмысленно не вступится за силы обороны Украины, включая ТЦК, ничего хорошего не будет.
У них под носом россия накручивает так называемых «мирных жителей» так успешно, что нужно быть слепыми, чтобы не видеть".
В свою очередь активистка Оксана Байло напоминает, что препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период является уголовным преступлением, и должно наказываться по закону. Но она также отмечает, что «стычки» гражданских с военными ширятся по стране и никого публично и показательно за это не наказали.
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