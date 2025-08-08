Части украинцев сделают внеплановый перерасчет пенсий: кого ждет увеличение выплат

В июле части украинских пенсионеров автоматически повысили пенсионные выплаты. До конца года еще у части людей пожилого возраста есть шанс получить повышенную пенсию.

Речь идет о тех пенсионерах, которые работают и накопили дополнительный страховой стаж за последние два года.

По данным Пенсионного фонда, пенсии перечисляют украинцам, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2025 имеют 24 месяца страхового стажа, передает «На пенсии».

Также повышение пенсии предусмотрено и для людей, отработавших менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года. Такой перерасчет производится автоматически.

Вместе с тем, эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин отмечает, что есть исключения, при которых заявление на перерасчет пенсии необходимо подать самостоятельно.

Он привел такой пример: Человек ушел на пенсию в августе 2023 года и продолжает работать. В апреле 2025 он еще не получил права на перерасчет пенсии (два года не прошло).

Чтобы не ждать следующей очереди в апреле 2026 года, когда перерасчет проведут автоматически, нужно самостоятельно подать заявление на перерасчет в августе 2025 года, то есть через два года после назначения пенсии.

«Тогда человек ускорит свой перерасчет и не потеряет какую-то часть заработанной пенсии», — отметил Коробкин.

В Пенсионном фонде отмечают, что сумма повышения для каждого пенсионера индивидуальна, и оперативно узнать ее размер можно, воспользовавшись кабинетом на веб-портале Пенсионного фонда Украины.

Как сообщали «ФАКТЫ», правительство намерено провести ряд изменений в пенсионной системе. В 2026 году максимальная пенсия может подняться на 2030 грн.

