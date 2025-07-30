Минимальная пенсия выше 2 361 грн: какая может быть «минималка» у украинских пенсионеров и от чего она зависит

Хотя только за месяц в Украине на 2000 гривен выросла средняя зарплата для расчета пенсии, ее минимальный размер прежний — 2361 гривня. Однако на деле в зависимости от категории и страхового стажа, минимальная пенсия может превышать 3000 гривен.

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Такую информацию дает Пенсионный фонд Украины, по данным которого этот размер был пересчитан в марте. Это случилось в рамках исполнения постановления КМУ № 209 «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2025 году».

Так, пенсионеры которые:

- достигли возраста 65 лет, не работают, получают пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и имеют полный страховой стаж 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, — 3758 грн;

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- в возрасте 80 лет получают пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и имеют страховой стаж 20/25 лет — также 3758 грн;

- в возрасте от 70 до 80 лет, получают пенсию, назначенную в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и имеют страховой стаж 30/35 лет — 3613 грн;

- в возрасте до 70 лет, имеющим страховой стаж 30/35 лет и лицам с инвалидностью I группы (независимо от возраста и продолжительности страхового стажа), которые получат пенсии, назначенные в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», — 3323 грн;

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- другим категориям неработающих пенсионеров (независимо от возраста и закона, в соответствии с которым назначена пенсия) — 3038 грн.

При этом в ПФУ уточнили: если у лиц, которым исполнилось 70 лет и более, страховой стаж составляет менее 35 лет у мужчин и менее 30 лет у женщин, доплата к пенсии устанавливается в размере, пропорциональном имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 3 613 гривен. При этом размер пенсионной выплаты при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин из числа лиц в возрасте от 75 до 80 лет не может быть меньше 3613 гривен.

Между, как ранее сообщали «ФАКТЫ», тем некоторые пенсионеры в августе получат доплату в размере от 450 до 3100 гривен.

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