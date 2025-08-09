Все из-за тарифов Трампа: индийские государственные НПЗ остановили закупку российской нефти

По информации лиц, непосредственно осведомленных с планами закупок этих компаний, государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии, которую США обвинили в финансировании войны против Украины, на данный момент отказываются от закупок российской нефти. Компании, среди которых Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp., планируют отказаться от спотовых закупок нефти в следующем цикле закупок, пока не будет четких указаний от правительства.

Эта пауза повлияет на закупки российской Urals для отгрузки в октябре, а снижение объемов закупок может повлечь ажиотажный спрос на другие сорта нефти, в частности из США, Ближнего Востока и Африки, как альтернативные варианты, отмечают трейдеры, пишет Вloomberg.

По информации лиц, непосредственно осведомленных с планами закупок компаний, государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии на данный момент отказываются от закупок российской нефти, поскольку Вашингтон усиливает давление на Нью-Дели относительно поставок, введя жесткие пошлины.

Мировой рынок нефти сосредоточился на закупке нефти Индией после того, как президент Дональд Трамп удвоил пошлину на весь индийский экспорт в США как прямое наказание для нефтеперерабатывающих заводов страны за закупку российской нефти. Эскалация, которая еще не сопровождалась подобными действиями против Китая, другого крупного покупателя, имеет целью оказать давление на москву, чтобы она прекратила войну в Украине.

Напряжение повлияло на фьючерсы на этой неделе, поскольку трейдеры оценивают вероятность перебоев в поставках, а также способность москвы найти альтернативных покупателей, если индийские нефтеперерабатывающие заводы решат закупать меньше нефти. Пока цена нефти Brent почти не изменилась и составляет около 67 долларов за баррель после пятидневного падения.

Официально Нью-Дели не давал нефтеперерабатывающим заводам указаний прекратить покупку российской нефти, а правительство премьер-министра Нарендры Моди выступило против пошлин Трампа. Ранее Bloomberg сообщал, что нефтеперерабатывающим заводам было предложено разработать планы покупки нероссийской нефти.

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии являются одними из крупнейших в мире покупателей российской нефти Urals.

Хотя общий объем закупок нефти Urals с отгрузкой в октябре индийскими нефтеперерабатывающими заводами вряд ли упадет до нуля, его уменьшение может повлечь ажиотаж на другие сорта из США, Ближнего Востока и Африки, заявили трейдеры, которые покупают и продают в этом регионе. Обсуждения по грузам на октябрь еще не начались, но трейдеры предвидят большие российские скидки и больше предложений для Китая.

