«Атакуем энергетическое сердце россии»: как Великобритания борется с теневым флотом москвы

Благодаря своему теневому флоту россия может продавать большие объемы нефти союзникам. Это позволяет ей постоянно пополнять свои военные запасы. Такое преодоление ограничений является бедой для ЕС.

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Теперь Великобритания ввела новые санкции против так называемого теневого флота россии, который руководство москвы использует для уклонения от карательных мер за нападение на Украину. Правительство в Лондоне объявило, что под действие санкций попали 135 нефтяных танкеров и две российские компании — судоходная компания Intershipping Services LLC и нефтетрейдер Litasco Middle East DMCC, пишет NTV.

Нефтяные танкеры жизненно важны для российского энергетического и нефтяного секторов. По данным британского правительства, они являются частью флота, который с начала 2024 года перевез грузов на сумму 24 миллиарда долларов. По словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, новые санкции преследуют цель дальнейшей «разборки» так называемого теневого флота и лишения российского военного фонда жизненно важных нефтяных доходов. Санкции были также наложены на Litasco Middle East DMCC, поскольку компания продолжает перевозить большие объемы российской нефти.

«Вместе с ЕС мы атакуем сердце энергетического сектора россии», — заявил Дэвид Лэмми.

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Вместе Лондон и Брюссель будут продолжать оказывать давление на президента путина и его жизненно важную нефтяную промышленность, предотвращая таким образом финансирование войны.

Ранее, после недель блокады со стороны Словакии, ЕС наконец-то принял 18-й пакет санкций против россии, направленный против доходов москвы от нефти. Новые санкции содержат, в частности, снижение граничной цены на экспорт российской нефти. Санкции также касаются 105 дополнительных судов так называемого российского теневого флота, используемого кремлем для обхода ограничений на экспорт нефти. В общей сложности ЕС ввел санкции против 444 судов. Однако эксперты скептически относятся к этому, поскольку до сих пор ни ограничения цен на российскую нефть, ни санкции против судов теневого флота россии не повлияли на экспорт.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, с какими проблемами теперь столкнулась рф, в частности ее теневой флот.

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