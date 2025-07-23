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«Атакуем энергетическое сердце россии»: как Великобритания борется с теневым флотом москвы
Благодаря своему теневому флоту россия может продавать большие объемы нефти союзникам. Это позволяет ей постоянно пополнять свои военные запасы. Такое преодоление ограничений является бедой для ЕС.
Теперь Великобритания ввела новые санкции против так называемого теневого флота россии, который руководство москвы использует для уклонения от карательных мер за нападение на Украину. Правительство в Лондоне объявило, что под действие санкций попали 135 нефтяных танкеров и две российские компании — судоходная компания Intershipping Services LLC и нефтетрейдер Litasco Middle East DMCC, пишет NTV.
Нефтяные танкеры жизненно важны для российского энергетического и нефтяного секторов. По данным британского правительства, они являются частью флота, который с начала 2024 года перевез грузов на сумму 24 миллиарда долларов. По словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, новые санкции преследуют цель дальнейшей «разборки» так называемого теневого флота и лишения российского военного фонда жизненно важных нефтяных доходов. Санкции были также наложены на Litasco Middle East DMCC, поскольку компания продолжает перевозить большие объемы российской нефти.
«Вместе с ЕС мы атакуем сердце энергетического сектора россии», — заявил Дэвид Лэмми.
Вместе Лондон и Брюссель будут продолжать оказывать давление на президента путина и его жизненно важную нефтяную промышленность, предотвращая таким образом финансирование войны.
Ранее, после недель блокады со стороны Словакии, ЕС наконец-то принял 18-й пакет санкций против россии, направленный против доходов москвы от нефти. Новые санкции содержат, в частности, снижение граничной цены на экспорт российской нефти. Санкции также касаются 105 дополнительных судов так называемого российского теневого флота, используемого кремлем для обхода ограничений на экспорт нефти. В общей сложности ЕС ввел санкции против 444 судов. Однако эксперты скептически относятся к этому, поскольку до сих пор ни ограничения цен на российскую нефть, ни санкции против судов теневого флота россии не повлияли на экспорт.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, с какими проблемами теперь столкнулась рф, в частности ее теневой флот.83
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