На фоне пристального внимания к голосованию народного депутата Геннадия Вацака за скандальный законопроект № 12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП, экономист Борис Кушнирук обнародовал факты, которые еще больше обостряют вопрос о законности и прозрачности бизнеса депутата.

В своем блоге на Facebook Кушнирук рассказал о ряде громких скандалов, связанных с деятельностью ООО «Кондитерский дом Вацак», которое, по данным публичного реестра, принадлежит семье нардепа. Среди прочего, речь идет об уклонении от налогов на десятки миллионов гривен, рейдерских захватах, а также массовых жалобах клиентов и работников на условия работы и качество продукции.

Схемы уклонения от налогов

В июле 2025 года Бюро экономической безопасности завершило расследование, согласно которому руководитель «Кондитерского дома Вацак» уклонялся от уплаты более 29 миллионов гривен налогов.

«По данным следствия, в 2023—2024 годах чиновник сознательно занижал объект налогообложения», — пишет Борис Кушнирук.

По данным Кушнирука, «в ходе следствия установлено, что должностные лица компании организовали схему уклонения от налогообложения, которая действовала по меньшей мере с начала 2022 года, то есть с начала полномасштабной войны. Речь идет о систематической продаже продукции предприятия через сеть из 126 подконтрольных физических лиц-предпринимателей (ФОП) — по искусственно заниженным ценам. Это позволяло избегать уплаты налога на прибыль и НДС в полном объеме».

В результате — бюджет таки получил компенсацию, но производство продолжается, и обвиняемый руководитель компании — Валерий Твердохлеб — ожидает решения суда.

Рейдерство и репутационные скандалы

Кушнирук напомнил, что в Могилеве-Подольском, откуда родом Вацак, бизнесмены уже несколько раз обвиняли его структуры в рейдерстве. В частности, речь идет о попытках силового захвата помещений на набережной Днестра. Люди вышли на пикет с лозунгом «Вацак = МАФИЯ МОГИЛЕВА-ПОДОЛЬСКОГО», обвиняя охрану компании в отжиме частного бизнеса — об этом писали несколько местных и национальных СМИ.

Также приобрела огласку история увольнения переселенки, которой не заплатили за два месяца работы.

«Женщину, которая проработала два месяца, уволили задним числом, не выдав заработную плату. На нее повесили все просрочки, возвраты, а ее уволили», — цитирует Кушнирук сообщение харьковского волонтера Николая Маслова.

Лишь после огласки компания пообещала компенсировать долг.

Давние истории — и новые вопросы

Борис Кушнирук вспоминает также, что еще в 2012 году «Вацак» проиграл суд ГНС на сумму более 5,4 миллиона гривен.

«С начислениями и штрафными санкциями налоговиков он был не согласен, доказывая, что бухгалтерский учет велся согласно действующему законодательству. В связи с этим, отстаивал свои права в суде, но проиграл.

В частности, проверяющим так и не удалось установить, сколько стоит конкретная единица кондитерского изделия от «Вацака».

То есть себестоимость, например, одного пирожного осталась загадкой для налоговиков. Нужных документов не нашлось. Однако была обнаружена многочисленная недвижимость и автомобили", — пишет Борис Кушнирук.

С учетом целого ряда эпизодов — от налоговых нарушений до социальных конфликтов — эксперты и общественность все чаще задаются вопросом: не является ли «Кондитерский дом Вацак» лишь фасадом для более масштабной теневой деятельности, с которой нежелательно сталкиваться НАБУ и САП?

