Дело iBox Bank: что известно о подозреваемой в финансовых махинациях Алене Шевцовой и ее пособницах

Более полутора лет назад бывшая глава Наблюдательного совета и совладелица iBox Bank Алена Шевцова была объявлена в международный розыск. БЭБ подозревает ее в финансовых махинациях на значительные суммы и организацию схем отмывания миллиардов гривен в пользу нелегальных онлайн казино.

ВІДЕО ДНЯ

Узнав об открытии уголовного производства сама Алена и две ее пособницы выехали за границу, говорится в материале «РБК-Украина».



БЭБ удалось получить разрешение и провести досудебное расследование даже при отсутствии подозреваемых.

По данным следствия, речь идет об «отмывании» около 5 млрд грн для нелегальных казино. Детективы установили, что подозреваемые, в том числе акционеры банка, организовали схему легализации средств с использованием мискодинга. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в «Айбокс банке».

«РБК-Украина» пишет, что игроки нелегальных казино пополняли свои игровые аккаунты, переводя средства на эти компании. В то же время в назначении платежа указывалась оплата фиктивных товаров и услуг, чтобы замаскировать транзакции.

РЕКЛАМА

По информации издания, в конце апреля на территории Польши была задержана директор одного из департаментов АО «Айбокс банк» Цыганок Ирина, которая была объявлена в розыск по делу БЭБ о мискодинге на 5 млрд грн. Решается вопрос об экстрадиции подозреваемой, которая длительное время скрывалась от органов досудебного расследования.

«РБК-Украина» отмечает, что незаконную деятельность финансового учреждения заметил государственный регулятор. В 2023 году Нацбанк отозвал лицензию и ликвидировал iBox Bank. Как отмечено в заявлении НБУ, решение было принято «в связи с систематическими нарушениями Банком (iBox — Авт.) требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Сама Шевцова, попавшая в санкционный список СНБО, отвергает любые обвинения в свой адрес и называет атакой на свой бизнес.

В настоящее время бывшая глава наблюдательного совета iBox Bank Алена Шевцова находится в международном розыске.

РЕКЛАМА

Мероприятия по установлению ее местонахождение и других фигурантов дела продолжаются.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что решение о разрешении БЭБ на осуществление специального досудебного расследования было принято, несмотря на беспрецедентную информационную атаку и личное преследование судей Лычаковского районного суда г. Львов" .

74

Читайте нас в Facebook