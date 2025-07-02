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- 19:26 Дело iBox Bank: что известно о подозреваемой в финансовых махинациях Алене Шевцовой и ее пособницах
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Дело iBox Bank: что известно о подозреваемой в финансовых махинациях Алене Шевцовой и ее пособницах
Более полутора лет назад бывшая глава Наблюдательного совета и совладелица iBox Bank Алена Шевцова была объявлена в международный розыск. БЭБ подозревает ее в финансовых махинациях на значительные суммы и организацию схем отмывания миллиардов гривен в пользу нелегальных онлайн казино.
Узнав об открытии уголовного производства сама Алена и две ее пособницы выехали за границу, говорится в материале «РБК-Украина».
БЭБ удалось получить разрешение и провести досудебное расследование даже при отсутствии подозреваемых.
По данным следствия, речь идет об «отмывании» около 5 млрд грн для нелегальных казино. Детективы установили, что подозреваемые, в том числе акционеры банка, организовали схему легализации средств с использованием мискодинга. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в «Айбокс банке».
«РБК-Украина» пишет, что игроки нелегальных казино пополняли свои игровые аккаунты, переводя средства на эти компании. В то же время в назначении платежа указывалась оплата фиктивных товаров и услуг, чтобы замаскировать транзакции.
По информации издания, в конце апреля на территории Польши была задержана директор одного из департаментов АО «Айбокс банк» Цыганок Ирина, которая была объявлена в розыск по делу БЭБ о мискодинге на 5 млрд грн. Решается вопрос об экстрадиции подозреваемой, которая длительное время скрывалась от органов досудебного расследования.
«РБК-Украина» отмечает, что незаконную деятельность финансового учреждения заметил государственный регулятор. В 2023 году Нацбанк отозвал лицензию и ликвидировал iBox Bank. Как отмечено в заявлении НБУ, решение было принято «в связи с систематическими нарушениями Банком (iBox — Авт.) требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Сама Шевцова, попавшая в санкционный список СНБО, отвергает любые обвинения в свой адрес и называет атакой на свой бизнес.
В настоящее время бывшая глава наблюдательного совета iBox Bank Алена Шевцова находится в международном розыске.
Мероприятия по установлению ее местонахождение и других фигурантов дела продолжаются.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что решение о разрешении БЭБ на осуществление специального досудебного расследования было принято, несмотря на беспрецедентную информационную атаку и личное преследование судей Лычаковского районного суда г. Львов" .74
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