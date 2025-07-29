«Слуга народа» Безгин, который сознательно голосовал за уничтожение НАБУ и САП, автор и других диктаторских законопроектов

Народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин не только сознательно голосовал за закон об уничтожении САП и НАБУ. Он также является автором других законопроектов, направленных на уничтожение демократии в Украине и поворот страны в сторону диктатуры. Об этом сообщил народный депутат VIII созыва Борислав Береза.

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«После громкого голосования за законопроект № 12414, которым „слуги“ пытались уничтожить НАБУ и САП, власти начали давать заднюю. Но в парламенте нашлись самородки, которые хотят, чтобы было, „как у путина“, и открыто об этом заявили. Так, каминг-аут сделал нардеп-слуга Безгин. Говорит, голосовал за уничтожение НАБУ и САП принципиально. А то, что люди по всей стране вышли на акции, а западные партнеры были шокированы, то это просто „провал в коммуникации“. Маленький „слуга“ оказался с замашками диктатора. Более того, Безгин — пионер диктаторских инициатив в Украине. Он один из тех, кто сделал все возможное, чтобы Украина не получила транш в 4,5 млрд и была отброшена на многие годы от Евросоюза», — написал Борислав Береза.

Экс-нардеп заявил, что Виталий Безгин — автор ряда диктаторских инициатив. В частности, законопроекта № 4298, которым вводится вертикаль надзора за муниципалитетами, что делает их абсолютно зависимыми от центральной власти, как в рф. Также Безгин, по словам Березы, «трансформировал законопроект № 13150, в рамках Ukraine Facility, в попытку создать 160 государственных администраций с функциями надзора, контроля и регулирования».

Кроме того, как глава подкомитета по местному самоуправлению в Верховной Раде, Безгин за три с лишним года не смог урегулировать статус глав громад, которых назначает президент через военные администрации. А возглавляемая им комиссия «ВСК против Киева», которая была создана для политического преследования местного самоуправления, «чтобы сбить Кличко с Киева», не показала никакого результата, зато освоила «бюджет, которого хватило бы на сотни дронов для ВСУ», отметил Береза.

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«Инициативы Безгина — это об уничтожении децентрализации и местного самоуправления. Его руками блокируется вступление Украины в ЕС. Как стало известно на днях, четвертый в 2025 году транш финансовой помощи Украине в рамках механизма Ukraine Facility будет предоставлен в меньшем объеме, чем планировалось. Украина должна была получить 4,5 миллиарда евро, но этого не будет, потому что, в частности, свернута децентрализация. Одним из авторов законов по уничтожению децентрализации и является Безгин», — подчеркнул Береза.

Нардеп подчеркивает, что Безгин выполняет задачи власти, поскольку является фигурантом уголовного производства по статье о госизмене, которая предусматривает наказание в виде 10 лет тюрьмы.

«Время признать, что Безгин — не самостоятельная фигура. Он обычная марионетка, в которой торчит рука ОП. Управлять Безгиным, по данным СМИ, помогает уголовная статья о бизнесе с россией. И не с кем-нибудь, а с родной теткой — Галиной Герасимовой, депутатом от партии президента рф путина „единая россия“. Поэтому ОП и регистрирует через Безгина диктаторские законы. Ведь похоже, что ему самому не чужды российские порядки и российский подход: авторитаризм, уголовные статьи, уничтожение демократии. Поэтому он действительно не соврал — голосовал принципиально. Чтобы было, как в россии, где дорогая тетка — тоже депутат, в которой президент — тоже диктатор», — считает Борислав Береза.

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Ранее сообщалось, что 22 июля 263 народных депутата Украины поддержали законопроект № 12414, которым уничтожается независимость САП и НАБУ. Несмотря на массовые протесты во многих городах с требованием ветировать этот закон, в тот же день его подписал президент.

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