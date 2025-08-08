Львам — «Четверка жезлов» и ощущение праздника, Стрельцам — «Шестерка кубков» и ностальгия: Таро-прогноз на 9 августа

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которым на этих выходных, 9−10 августа, особо улыбнется удача, а знатоки карт Таро сделали расклад для каждого из знаков на субботу, 9 августа.

Овен — Туз Денариев

Карта обозначает начало нового, материально значимого пути, утверждает slovofraza.com. Это может быть как предложение по работе, так и в отношении вложения денег. Кстати, расклад карт Таро для Овнов на 9 августа предполагает, что этот день удачен для начала долгосрочного проекта.

Совет карт: Не упустите момент — он действительно ценен.

Телец — Восьмёрка Мечей

Карта предупреждает, что знак может оказаться в ловушке собственных сомнений или внешних обстоятельств. Возможно, Тельцам придётся отказаться от привычного распорядка, чтобы заняться серьезным проектом. Освободиться от ограничений знаку поможет внутренняя сила. Главное — наметить пути выхода из ситуации.

Совет карт: не стоит поддаваться панике — не все так страшно, как может казаться.

Близнецы — Рыцарь Кубков

Карта обозначает потребность в эмоциональной искренности и романтических импульсах. Возмозно, завтра Близнецы смогут признаться в симпатии или же наоборот, о чувствах скажут ему. День благоприятен для налаживания кантактов или же сглаживания старых конфликтов.

Совет карт: сохраняйте баланс между эмоциями и здравым смыслом.

Рак — Дама Жезлов

Карта обозначает уверенность в себе и харизму. Завтра Раки будут служить примером окружающим и смогут брать ответственность на себя. День отлично подойдет для смелых начинаний, а нужные люди и обстоятельства будут притянуты к знаку его энергией.

Совет карт: вы на верном пути, главное — верить в себя.

Лев — Четвёрка Жезлов

Значение карты — завершение важного этапа в жизни, радость и праздничное настроение. Завтра Львы смогут почувствовать результат своих усилий. И это следует отметить — порадуйте себя или устройте небольшой праздник.

Совет карт: повод порадоваться можно найти даже в повседневной рутине.

Дева — Десятка Денариев

Карта обозначает благополучие, семейные ценности, стабильность. Возможно, знаку придется решать вопросы, связанные с деньгами или имуществом, с семьей и родственниками. Девы, обладающие хорошим опытом, смогут оказать поддержку окружающим.

Совет карт: действуйте не только ради себя — это принесёт удовлетворение.

Весы — Дама Мечей

Карта обозначает независимость и чёткость мышления и умение отделять чувства от фактов. Не исключено, что завтра Весам придется принимать сложное решение или пересматривать приоритеты. Знаку следует сохранять баланс: не нужно давать собой манипулировать, однако излишней резкости лучше избегать.

Совет карт: сила знака — в умении совмещать разум и интуицию.

Скорпион — Восьмёрка Денариев

Карта обозначает получение новых знаний, развитие навыков и указывает на кропотливую работу. Завтрашний день — удачное время для начала нового проекта или обучения. Дела, начатые в этот день, принесут успех в будущем.

Совет карт: не упустите шанс продвинуться вперёд — вы находитесь в точке роста.

Стрелец — Шестёрка Кубков

Карта указывает на возвращение к прошлому. Завтра может состоятся встреча с человеком, с которым Стрельцы были ранее знакомы, или же нахлынут воспоминания. В этот день удачными будут попытки загладить ссору и получить эмоциональное облегчение.

Совет карт: извлеките уроки из прошлого, которые помогут вам в настоящем

Козерог — Десятка Жезлов

Карта обозначает и силу для решения задачи, и груз ответственности. Возможно, приближается к завершению проект, над которым последнее время работали Козероги. Важно помнить, що знаку не обязательно взваливать все на себя — часть задач можно делегировать.

Совет карт: постарайтесь не выгорать — даже у самых сильных людей есть предел.

Водолей — Тройка Жезлов

Карта говорит о моменте, когда знак может увидеть результаты предпринятых им шагов, а также начинать строить долгосрочные планы. И делать это следует делать с пониманием поставленной цели. Это может касаться всех сфер жизни знака — как профессиональной, так и личной.

Совет карт: не следует торопиться и распыляться, поскольку завтрашний день — день перспектив.

Рыбы — Туз Кубков

Карта обозначает чистое чувство, готовое родиться. Это может касаться как романтических отношений, так и творчества. Рыбы могут ощутить всплеск творческой энергии или ощущение гармонии с собой и миром. Завтра сама Вселенная будет поддерживать инициативы знака, если они исходят из сердца.

Совет карт: не блокируйте эмоции — позвольте себе почувствовать всё, что приходит.

