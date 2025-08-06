- 01:40 Очень продуктивны: что сказал Трамп о встрече путина и Виткоффа в москве
- 06.08 22:02 Очень сочный мясной рулет: готовится так просто и быстро, что не успеете оглянуться
- 06.08 21:32 Не ешьте горькие кабачки: это может быть опасно
- 06.08 21:02 Это было действительно страшно: Линдси Лохан поделилась печальным опытом общения с папарацци
- 06.08 20:45 «Изображение павлина считается оберегом, который приносит благополучие и счастливую судьбу», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 06.08 20:33 Хоронили под звуки трембиты: в бою за Покровск погибла 20-летняя защитница с Закарпатья
- 06.08 20:17 Они повсюду: дизайнер назвал главные тренды летних аксессуаров
- 06.08 20:01 Думал — это ужас: известный шеф-повар заинтриговал новым статусом
- 06.08 19:39 Дроновых атак будет меньше? ВСУ нашли способ снизить опасность
- 06.08 19:23 россия хочет превратить Украину во вторую беларусь, — военный эксперт
- 06.08 19:12 В САП, как и НАБУ, массово «сливают» материалы дел подозреваемым, а конкурсы проводят в ручном режиме, — экс-прокурор
- 06.08 18:59 Овнам — «Туз Жезлов» и яркие идеи, Львам — «Тройка Мечей» и буря эмоций: Таро-прогноз на 7 августа
«Сигнал для всей Европы»: в Минэнерго прокомментировали ночной удар по Одесской области
В Минэнерго отреагировали на ночной удар российскими дронами-камикадзе по объекту ГТС в Одесской области.
«россия совершила целенаправленную атаку на объект газовой инфраструктуры — компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи украинско-румынской границы. Данная компрессорная станция была задействована в рамках маршрута, который объединяет греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, и по которому уже поставлялся LNG из США, а также тестовые объемы азербайджанского газа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обеспечивающее эти поставки оборудование было атаковано десятками ударных беспилотников и что российский удар сугубо по гражданской инфраструктуре направлен «против энергетики и одновременно против отношений с Азербайджаном, США и партнерами в Европе, против нормальной жизни украинцев и всех европейцев».
«Это четкий и понятный сигнал для всей Европы, которая в 2027 году планирует полностью отказаться от российского природного газа, — отметила министр энергетики Светлана Гринчук. — Массированная российская атака дронами на ключевую компрессорную станцию Трансбалканского маршрута свидетельствует о том, что москва будет использовать все доступные средства и рычаги для уничтожения энергетической независимости европейцев и альтернативных маршрутов поставок газа. Если россиянам будет позволено безнаказанно бить по нашей энергетической инфраструктуре и газовым маршрутам, то ни один инфраструктурный объект в Европе не будет в безопасности. Безнаказанность только расширяет террор. Именно поэтому россия должна отвечать за содеянное».
Российские захватчики атакуют критическую инфраструктуру в разных регионах Украины. Так, без света оставались жители Лозовой Харьковской области, которую накануне ночью массированно атаковали россияне. Также постоянные перебои с электричеством ощущают жители приграничной Сумщины.
Фото из открытых источников318
Читайте нас в Facebook
Водолеям — нестандартные решения, Весам — компромиссы, а Львам — карьера: гороскоп на 6 августа 2025 года