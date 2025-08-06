41.24 / 41.80 47.87 / 48.53
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

«Сигнал для всей Европы»: в Минэнерго прокомментировали ночной удар по Одесской области

14:01 6 августа 2025
Россияне ударили по объекту ГТС в Одесской области. Фото из открытых источников

В Минэнерго отреагировали на ночной удар российскими дронами-камикадзе по объекту ГТС в Одесской области.

«россия совершила целенаправленную атаку на объект газовой инфраструктуры — компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи украинско-румынской границы. Данная компрессорная станция была задействована в рамках маршрута, который объединяет греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, и по которому уже поставлялся LNG из США, а также тестовые объемы азербайджанского газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обеспечивающее эти поставки оборудование было атаковано десятками ударных беспилотников и что российский удар сугубо по гражданской инфраструктуре направлен «против энергетики и одновременно против отношений с Азербайджаном, США и партнерами в Европе, против нормальной жизни украинцев и всех европейцев».

«Это четкий и понятный сигнал для всей Европы, которая в 2027 году планирует полностью отказаться от российского природного газа, — отметила министр энергетики Светлана Гринчук. — Массированная российская атака дронами на ключевую компрессорную станцию Трансбалканского маршрута свидетельствует о том, что москва будет использовать все доступные средства и рычаги для уничтожения энергетической независимости европейцев и альтернативных маршрутов поставок газа. Если россиянам будет позволено безнаказанно бить по нашей энергетической инфраструктуре и газовым маршрутам, то ни один инфраструктурный объект в Европе не будет в безопасности. Безнаказанность только расширяет террор. Именно поэтому россия должна отвечать за содеянное».

РЕКЛАМА

Российские захватчики атакуют критическую инфраструктуру в разных регионах Украины. Так, без света оставались жители Лозовой Харьковской области, которую накануне ночью массированно атаковали россияне. Также постоянные перебои с электричеством ощущают жители приграничной Сумщины.

Фото из открытых источников

РЕКЛАМА

318

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Люди и их любимцы

Как коты предупреждают хозяев, что в доме поселилась потусторонняя сила

Реальные зарплаты будут расти: но меньшими темпами, https://ru.freepik.com/

В Украине вырастет заработная плата: на что это повлияет

Гороскоп на 6 августа 2025 года. Фото - Pixabay

Водолеям — нестандартные решения, Весам — компромиссы, а Львам — карьера: гороскоп на 6 августа 2025 года

Alina FooDee показала вкусную выпечку, фото скриншот видео

Яблочный шедевр за 15 минут: известная блогерша поделилась рецептом вкусной выпечки

Следующий материал
Новости партнеров