Олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная родила первенца (фото)

9:33 9 августа 2025
Елена Пидгрушная

Украинская легенда биатлона, чемпионка мира и победительница Олимпийских игр 38-летняя Елена Пидгрушная, которая в мае вышла замуж третий раз, впервые стала мамой, сообщает champion.com.ua.

Титулованная спортсменка, связавшая свою жизнь с военнослужащим по имени Ростислав, родила сына Давида.

Напомним, что первым мужем биатлонистки был бывший народный депутат Украины от партии «Свобода» Алексей Кайда, с которым Елена развелась в 2016 году.

Летом 2021-го Пидгрушная вышла замуж за бывшего лыжника и сервисмена сборной Украины по биатлону Ивана Билосюка. После бракосочетания спортсменка решила взять фамилию мужа. Но после развода снова стала Пидгрушной.

Третья свадьба Елены состоялась 3 мая в Ворохте Ивано-Франковской области. Снимком с торжества тогда поделились в соцсетях друзья молодоженов.

Напомним, что Елена Пидгрушная — олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете, чемпионка мира-2013 в спринте и 5-кратная чемпионка Европы, а также 27-кратная обладательница медалей этапов Кубка мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двукратная вице-чемпионка мира по биатлону впервые стала мамой.

Фото из соцсетей

