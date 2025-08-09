- 10:09 Под Херсоном российский дрон ударил по автобусу с гражданскими: есть жертвы
- 10:06 Лиза Глинская посоветовала рецепт консервированных огурцов на зиму: «Лучшее, что я когда-либо пробовала»
- 09:39 В Украине отменили «трудовые пенсии»: что изменилось для пенсионеров
- 09:33 Олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная родила первенца
- 09:03 США и россия готовят соглашение, которое может закрепить потерю украинских территорий — СМИ
- 08:54 Российские террористы ночью атаковали Харьковщину и Днепропетровщину: есть убитые и пострадавшие
- 08:17 Девам нужно проявить креатив, а у Водолеев высок риск травматизма: гороскоп на 9 августа
- 08.08 22:02 Стрижка по лунному календарю: когда волосы «слышат» лучше всего
- 08.08 21:35 «Я больше не твоя, не чья. Я — своя»: украинская певица поразила признанием
- 08.08 21:03 В августе сделайте это с розами, чтобы иметь вдвое больше цветов
- 08.08 20:35 Был в критическом состоянии из-за удара дрона: защитник с Тернопольщины не пережил тяжелого ранения
- 08.08 20:07 Лечо из кабачков: так вкусно, что подруги будут просить рецепт
Олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная родила первенца (фото)
Украинская легенда биатлона, чемпионка мира и победительница Олимпийских игр 38-летняя Елена Пидгрушная, которая в мае вышла замуж третий раз, впервые стала мамой, сообщает champion.com.ua.
Титулованная спортсменка, связавшая свою жизнь с военнослужащим по имени Ростислав, родила сына Давида.
Напомним, что первым мужем биатлонистки был бывший народный депутат Украины от партии «Свобода» Алексей Кайда, с которым Елена развелась в 2016 году.
Летом 2021-го Пидгрушная вышла замуж за бывшего лыжника и сервисмена сборной Украины по биатлону Ивана Билосюка. После бракосочетания спортсменка решила взять фамилию мужа. Но после развода снова стала Пидгрушной.
Третья свадьба Елены состоялась 3 мая в Ворохте Ивано-Франковской области. Снимком с торжества тогда поделились в соцсетях друзья молодоженов.
Напомним, что Елена Пидгрушная — олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете, чемпионка мира-2013 в спринте и 5-кратная чемпионка Европы, а также 27-кратная обладательница медалей этапов Кубка мира.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двукратная вице-чемпионка мира по биатлону впервые стала мамой.
Фото из соцсетей50
Читайте нас в Facebook
Львам — «Четверка жезлов» и ощущение праздника, Стрельцам — «Шестерка кубков» и ностальгия: Таро-прогноз на 9 августа