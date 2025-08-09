Девам нужно проявить креатив, а у Водолеев высок риск травматизма: гороскоп на 9 августа

- 08:18 Овнам нужно не откладывать важные дела, а Тельцам стоит уделить внимание дому и семье: гороскоп на 10 августа
Подходит к концу текущая неделя, которая, по уверению астрологов, должна принести особый успех пяти знакам Зодиака.
А о том, что ждет всех представителей зодиакального круга в субботу, 9 августа, рассказывает «ТСН», утверждая, что сегодня удача во всех жизненных сферах станет спутницей тех, кто не только сам излучает радость, но и делится ею с другим.
Овен
Гороскоп для Овнов на 9 августа 2025 года советует знаку приступать к началу нового проекта лишь после тщательного обдумывания. Звезды не рекомендуют Овнам импровизировать и пытаться решить вопрос с наскока.
Телец
Гороскоп для Тельцов на 9 августа 2025 года рекомендует знаку всеми силами поддерживать хорошее настроение и не впадать в уныние. Позитивный внутренний настрой поможет сформировать соответствующее содержание сегодняшнего дня.
Близнецы
Гороскоп для Близнецов на 9 августа 2025 года не рекомендует знаку особо полагаться на мнение окружающих. Сегодня Близнецам стоит всецело полагаться лишь на себя — советы со стороны вряд ли будут полезными.
Рак
Гороскоп для Раков на 9 августа 2025 года предостерегает знак от потакания своим слабостям — от гастрономических соблазнов и вредных привычек сегодня лучше держаться дальше, иначе это скажется на самочуствии не лучшим образом.
Лев
Гороскоп для Львов на 9 августа 2025 года определяет этот день как время, благоприятное для деловых переговоров. Звезды рекомендуют знаку воспользоваться удачным моментом — партнеры будут готовы идти навстречу пожеланиям Львов.
Дева
Гороскоп для Дев на 9 августа 2025 года советует тем, кто планировал старт новых проектов, сделать это сегодня. Звезды будут на стороне людей, чья деятельность связана с творчеством. Впрочем, креатив принесет пользу и работникам технических сфер.
Весы
Гороскоп для Весов на 9 августа 2025 года рекомендует знаку ответственно относиться к планированию и рассчитывать свои силы так, чтобы их хватило на все задачи. Особенно это важно для тех, кто приступает к реализации масштабного проекта.
Скорпион
Гороскоп для Скорпионов на 9 августа 2025 года рекомендует знаку организовать себе отдых, отправившись на дачу или на пикник.
Стрелец
Гороскоп для Стрельцов на 9 августа 2025 года предупреждает знак о возможности эмоциональных качелей, которым следует противопоставить силу воли и характер. Сегодня не стоит давать возможности обстоятельствам вывести вас из себя.
Козерог
Гороскоп для Козерогов на 9 августа 2025 года предупреждает знак о препятствиях, которые сегодня будут возникать на пути к цели. Звезды советуют Козерогам двигаться вперед не смотря ни на что.
Водолей
Гороскоп для Водолеев на 9 августа 2025 года предупреждает знак о травмоопасном дне. Сегодня Водолеям следует быть осторожными при использовании бытовых электроприборов.
Рыбы
Гороскоп для Рыб на 9 августа 2025 года называет сегодняшний день временем, удачным для заключения важных сделок, подписания документов и любых операций, связанных с финансами. Все они обещают быть успешными.
