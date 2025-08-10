- 10.08 21:59 «Четырехдневка» и массовые увольнения: что происходит на заводах в россии
На каком канале и когда смотреть онлайн «Пафос» — «Динамо»: букмекеры верят в «спасение» команды Шовковского
Во вторник, 12 августа, киевское «Динамо», проигравшее «Пафосу» номинально домашний матч (0:1), проведет против сильнейшего клуба Кипра в Лимассоле ответный поединок 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов (арбитр — Давиде Масса из Италии).
Команда Александра Шовковского после осечки в Люблине вернулась в Украину и в рамках 2-го тура УПЛ разгромила во Львове «Рух» — 5:1.
Что же касается подопечных испанца Хуана Карлоса Карседо, в свое время работавшего с Унаи Эмери в тренерских штабах «Валенсии», московского «Спартака», «Севильи», «ПСЖ» и «Арсенала», то они уже успели одолеть в отборе ЛЧ израильский «Маккаби» из Тель-Авива (1:1 дома, 1:0 в гостях). А поскольку чемпионат Кипра стартует только 23 августа, то «Пафос» целенаправленно готовится к ответному матчу с «бело-синими».
В прежние годы «Динамо» шесть раз начинало двухматчевые еврокубковые дуэли домашним поражением с разницей в один мяч. Четырежды киевлянам не удавалось в итоге исправить ситуацию (с «Гурником» в 1967-м — 1:2 и 1:1, с «Фиорентиной» в 1969-м — 1:2 и 0:0, с «Барселоной» в 1991-м — 2:3 и 1:1, с «Бешикташем» в 2023-м — 2:3 и 0:1), но два раза удача все же улыбалась украинскому гранду (со «Спартой» в 1998-м — 0:1, 1:0 и по пенальти — 3:1, с «Трабзонспором» в 2004-м — 1:2 и 2:0).
Букмекеры в предстоящей встрече все же видят фаворитом «Динамо». К примеру, контора William Hill ставки на победу чемпиона Кипра в основное время принимает с коэффициентом 3,00, на ничью — 3,30, на выигрыш подопечных Александра Шовковского — 2,25.
В прямом эфире трансляцию матча «Пафос» — «Динамо» смотрите на территории Украины (начало — в 20:00) на телеканале «2+2» и на «Киевстар ТВ». Чтобы бесплатно следить за поединком на платформе онлайн-телевидения, достаточно ввести на сайте «Киевстар ТВ» номер своего мобильного телефона, а затем — код, который сразу придет по СМС.
Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации. Ответный матч
12 августа (вторник)
«Пафос» — «Динамо» 20:00 «2+2», «Киевстар ТВ»
Напомним, что случае победы над «Пафосом» киевляне оспорят путевку в основной раунд Лиги чемпионов с победителем противостояния между польским «Лехом» и сербской «Црвеной Звездой» (в первой игре белградцы победили в гостях -3:1), а в случае неудачи — в Лиге Европы с более сильным в противостоянии «Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). Первая встреча завершилась гостевой победой чемпиона Израиля — 2:1.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» на старте квалификации Лиги чемпионов без проблем прошло мальтийский «Хамрун Спартанс».
Фото ФК «Динамо»145
