Спорт

Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд

18:01 8 августа 2025
Полтава - Верес

В пятницу, 8 августа, после выступлений украинских клубов в еврокубках («Динамо» -«Пафос» — 0:1, «Полесье» — «Пакш» — 3:0 и «Панатинаикос» — «Шахтер» — 0:0) поединками в Кропивницком и Львове стартует 2-й тур украинской футбольной премьер-лиги.

Чемпионат Украины. 2-й тур

8 августа (пятница)

«Полтава» — «Верес» (Ровно) — 1:0 (Веремиенко, 34). Юниорские составы — 3:0.

Во 2-м туре УПЛ также сыграют: 8 августа (пятница) — «Рух» — «Динамо» (18:00); 9 августа (суббота) — «Кривбасс» — «Металлист 1925» (13:00), ЛНЗ — «Эпицентр» (15:30); 10 августа (воскресенье) — «Оболонь» — «Александрия» (13:00), «Полесье» — «Колос» (15:30), «Карпаты» — «Шахтер» (18:00); 11 августа (понедельник) — «Заря» — «Кудривка» (18:00).

Положение команд:

1. «Рух» — 3 очка (1 матч);

2. «Кудривка» — 3 (1);

3. «Полесье» — 3 (1);

4. «Колос» — 3 (1);

5. «Динамо» — 3 (1);

6. «Шахтер» — 3 (1);

7. «Полтава» — 3 (2);

8. «Заря» — 1 (1);

9. ЛНЗ — 1 (1);

10. «Металлист 1925» — 1 (1);

11. «Оболонь» — 1 (1);

12. «Кривбасс» — 0 (1);

13. «Эпицентр» — 0 (1);

14. «Александрия» — 0 (1);

15. «Верес» — 0 (2);

16. «Карпаты» — 0 (1).

Бомбардиры: 2 мяча — Андрей Сторчоус («Кудривка»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Александрия» проиграла «друзьям россии» из «Партизана"и вылетела из еврокубков.

Фото СК «Полтава»

40

