В пятницу, 8 августа, после выступлений украинских клубов в еврокубках («Динамо» -«Пафос» — 0:1, «Полесье» — «Пакш» — 3:0 и «Панатинаикос» — «Шахтер» — 0:0) поединками в Кропивницком и Львове стартует 2-й тур украинской футбольной премьер-лиги.
Чемпионат Украины. 2-й тур
8 августа (пятница)
«Полтава» — «Верес» (Ровно) — 1:0 (Веремиенко, 34). Юниорские составы — 3:0.
Во 2-м туре УПЛ также сыграют: 8 августа (пятница) — «Рух» — «Динамо» (18:00); 9 августа (суббота) — «Кривбасс» — «Металлист 1925» (13:00), ЛНЗ — «Эпицентр» (15:30); 10 августа (воскресенье) — «Оболонь» — «Александрия» (13:00), «Полесье» — «Колос» (15:30), «Карпаты» — «Шахтер» (18:00); 11 августа (понедельник) — «Заря» — «Кудривка» (18:00).
Положение команд:
1. «Рух» — 3 очка (1 матч);
2. «Кудривка» — 3 (1);
3. «Полесье» — 3 (1);
4. «Колос» — 3 (1);
5. «Динамо» — 3 (1);
6. «Шахтер» — 3 (1);
7. «Полтава» — 3 (2);
8. «Заря» — 1 (1);
9. ЛНЗ — 1 (1);
10. «Металлист 1925» — 1 (1);
11. «Оболонь» — 1 (1);
12. «Кривбасс» — 0 (1);
13. «Эпицентр» — 0 (1);
14. «Александрия» — 0 (1);
15. «Верес» — 0 (2);
16. «Карпаты» — 0 (1).
Бомбардиры: 2 мяча — Андрей Сторчоус («Кудривка»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Александрия» проиграла «друзьям россии» из «Партизана"и вылетела из еврокубков.
Фото СК «Полтава»
