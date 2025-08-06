«Динамо» проиграло «Пафосу» домашний матч отбора Лиги чемпионов: видеообзор поединка

Во вторник, 5 августа, киевское «Динамо», дважды разгромившее мальтийский «Хамрун Спартанс» (3:0 в гостях, 3:0 на своем поле), провело в польском Люблине номинально домашний поединок 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против сильнейшего клуба Кипра «Пафоса».

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Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации. Первый матч

«Динамо» (Украина) — «Пафос» (Кипр) — 0:1

«Динамо»: Нещерет, Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Михайленко (Кабаев, 66), Пихаленок (Буяльский, 79), Шапаренко, Бражко, Ярмоленко (Волошин, 66), Ванат.

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Гол: Андерсон Силва (84).

Многие годы кипрские клубы были для полпредов Украины в еврокубках едва ли не мальчиками для битья. Начиная с 1973 года и заканчивая 2022-м, наши команды ни разу не проиграли островитянам (четыре победы, две ничьи). Но в последнее время киприоты с иностранными тренерами и кучей легионеров подкладывают украинцам свинью за свиньей. Достаточно вспомнить, что «Днепр-1» дважды пострадал от АЕКа (0:3 и 1:2 в 2022-м, а также 0:1 и 0:0 в 2023-м). Не смогло справиться с АЕКом и «Динамо» (0:1, 3:3 в 2023-м).

Не лыком шит и «Пафос», уже успевший насолить в нынешнем сезоне израильскому «Маккаби» из Тель-Авива (1:1 дома и 1:0 на нейтральном поле). Под началом испанца Хуана Карлоса Карседо, в свое время работавшего с Унаи Эмери в тренерских штабах «Валенсии», московского «Спартака», «Севильи», «ПСЖ» и «Арсенала», играют 18 легионеров из 11 стран (Греция, Испания, Нидерланды, Мозамбик, Бразилия, Португалия, Швеция, Босния и Герцеговина, Румыния, Франция и Хорватия). Киприоты даже умудрились подписать легендарного бразильца Давида Луиса, но 38-летний экс-защитник «Бенфики», «Челси», «ПСЖ» и «Арсенала» пропустит матчи с киевлянами из-за травмы.

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Как бы там ни было, «Динамо» столкнулось с довольно опытными и обученными футболистами (что было понятно заранее). Могло выиграть (Ванат с пяти метров без помех ударил головой «по самолетам», а позже рефери после просмотра VAR отменил пенальти в ворота киприотов), могло сыграть вничью, могло проиграть. Проиграло. На 84-й минуте бразилец Андерсон Силва наглядно продемонстрировал Дубинчаку, Нещерету и остальным, что индивидуально мастерство в супермаркете не купишь. Пока нынешнее «Динамо» — сильнее чемпиона Мальты и слабее чемпиона Кипра.

О тех небожителях из основного раунда Лиги чемпионов, в компанию к которым стремятся попасть подопечные Шовковского (а еще больше, похоже, из-за как минимум 18 миллионов евро призовых боссы клуба), пока можно только мечтать. Ответная встреча соперников состоится 12 августа в Лимасоле. У чемпионов Украины, пока ничего не добившихся в Европе как команда, есть еще как минимум 90 минут, чтобы доказать — чемпион Кипра не сильнее. Ведь ваши жены и подруги наверняка уверены, что они замужем или вместе с крутыми футболистами.

Кстати, в случае прохода «Пафоса» киевляне оспорят путевку в основной раунд Лиги чемпионов с победителем пары «Лех» (Польша) — «Црвена Звезда» (Сербия), а в случае неудачи сыграют в раунде плей-офф Лиги Европы с более сильным в противостоянии «Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). В первой встрече израильтяне вырвали победу в гостях — 2:1 (Ревиво, 79, Мадмон, 90+6 — Коффи, 71, спенальти).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть прямую трансляцию отборочного поединка Лиги Европы «Панатинаикос» — «Шахтер».

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Фото ФК «Динамо»



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