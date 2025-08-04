- 14:59 Житомирского депутата Ирину Костюшко выгнали из фракции за российский паспорт, — СМИ
- 14:55 Откат за дроны: НАБУ и САП объявили подозрение фигурантам коррупционной схемы по закупке дронов и РЭБ
- 14:37 «Так начиналась российская оккупация»: медиаэксперт о нападениях на ТЦК и отсутствии реакции Зеленского на обесценивание военных
- 14:32 Пенсия по инвалидности: кто может получить выплаты раньше и какие суммы назначают в 2025 году
- 14:17 «Шахтер» получил оппонента в раунде плей-офф Лиги Европы
- 14:11 «Будет сын!»: известный актер второй раз станет папой
- 14:08 Дроны СБУ поразили самолеты оккупантов на аэродроме в Саках
- 13:42 Российская пропаганда снова лжет: КПП «Гоптовка» на Харьковщине под полным контролем ВСУ
- 13:41 Ультиматум Трампа кремлю: что сказал президент США о визите его спецпосланника к путину
- 13:27 Близнецы могут получить выгодное предложение, а Девам нужно проявить инициативу: финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 августа
- 13:17 «Динамо» узнало последнего соперника на пути в Лигу чемпионов: полные результаты жеребьевки
- 12:44 Призывал ударить по Харьковскому ТЦК: в структуре Минобороны выявили еще одного российского «крота»
«Динамо» узнало последнего соперника на пути в Лигу чемпионов: полные результаты жеребьевки
В понедельник, 4 августа, в Доме европейского футбола в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов, которую в прошлом сезоне выиграл «ПСЖ». В частности, своего потенциального соперника узнало киевское «Динамо», которому еще предстоят поединки 3-го этапа квалификации против кипрского «Пафоса» (5 августа — в Люблине, 12-го — в Лимасоле).
В случае успешного прохождения кипрского барьера команда Александра Шовковского оспорит путевку в основной раунд турнира с победителем пары «Лех» (Польша) — «Црвена Звезда» (Сербия). Первый матч «бело-синие» проведут 19 или 20 августа в гостях, ответный — 26 или 27 августа на своем поле.
Другие пары раунда плей-офф сформировали:
«Путь чемпионов»
«Базель» (Швейцария) — «Мальме» (Швеция) / «Копенгаген» (Дания)
«Селтик» (Шотландия) -«Кайрат» (Казахстан) / «Слован» (Словакия)
«Лудогорец» (Болгария) / «Ференцварош» (Венгрия) — «Шкендия» (Северная Македония) / «Карабах» (Азербайджан)
«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Штурм» (Австрия)
«Путь лиг»
«Рейнджерс» (Шотландия) / «Виктория» (Чехия) — «Зальцбург» (Австрия) / «Брюгге» (Бельгия)
«Фейеноорд» (Нидерланды) / «Фенербахче» (Турция) — «Ницца» (Франция) / «Бенфика» (Португалия)
Добавим, что в случае неудачи в противостоянии с «Пафосом» «Динамо» переберется в раунд плей-офф Лиги Европы (жеребьевка — 4 августа в 14:00). В любом случае, «бело-синие» в нынешнем сезоне уже точно сыграют в основном раунде одного из еврокубков (как минимум Лиги конференций).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» на старте квалификации Лиги чемпионов разбило по сумме двух встреч мальтийский «Хамрун Спорт».
Фото ФК «Динамо»87
Читайте нас в Facebook
Срывайте помидоры зелеными: Гала из Германии объяснила, почему такой способ поможет увеличить урожай