«Динамо» узнало последнего соперника на пути в Лигу чемпионов: полные результаты жеребьевки

В понедельник, 4 августа, в Доме европейского футбола в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов, которую в прошлом сезоне выиграл «ПСЖ». В частности, своего потенциального соперника узнало киевское «Динамо», которому еще предстоят поединки 3-го этапа квалификации против кипрского «Пафоса» (5 августа — в Люблине, 12-го — в Лимасоле).

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В случае успешного прохождения кипрского барьера команда Александра Шовковского оспорит путевку в основной раунд турнира с победителем пары «Лех» (Польша) — «Црвена Звезда» (Сербия). Первый матч «бело-синие» проведут 19 или 20 августа в гостях, ответный — 26 или 27 августа на своем поле.

Другие пары раунда плей-офф сформировали:

«Путь чемпионов»



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«Базель» (Швейцария) — «Мальме» (Швеция) / «Копенгаген» (Дания)

«Селтик» (Шотландия) -«Кайрат» (Казахстан) / «Слован» (Словакия)

«Лудогорец» (Болгария) / «Ференцварош» (Венгрия) — «Шкендия» (Северная Македония) / «Карабах» (Азербайджан)

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«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Штурм» (Австрия)

«Путь лиг»

«Рейнджерс» (Шотландия) / «Виктория» (Чехия) — «Зальцбург» (Австрия) / «Брюгге» (Бельгия)

«Фейеноорд» (Нидерланды) / «Фенербахче» (Турция) — «Ницца» (Франция) / «Бенфика» (Португалия)

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Добавим, что в случае неудачи в противостоянии с «Пафосом» «Динамо» переберется в раунд плей-офф Лиги Европы (жеребьевка — 4 августа в 14:00). В любом случае, «бело-синие» в нынешнем сезоне уже точно сыграют в основном раунде одного из еврокубков (как минимум Лиги конференций).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» на старте квалификации Лиги чемпионов разбило по сумме двух встреч мальтийский «Хамрун Спорт».

Фото ФК «Динамо»

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