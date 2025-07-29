«Динамо» разгромило «Хамрун Спартанс» и гарантировало себе основную стадию еврокубков: видеообзор матча

Во вторник, 29 июля, киевское «Динамо», разгромившее «Хамрун Спартанс» в гостях (3:0), провело против сильнейшего клуба Мальты в польском Люблине номинально домашний поединок 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов. 2-й раунд квалификации. Ответный матч

«Динамо» (Украина) — «Хамрун Спартанс» (Мальта) — 3:0

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Биловар, Караваев (Тымчик, 73), Бражко, Пихаленок (Яцык, 73), Шапаренко, Волошин (Брагару, 81), Кабаев (Супряга, 46), Ванат (Пономаренко, 46).

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Голы: Ванат (28), Бражко (35), Михавко (82).

Комфортный счет первой встречи позволял подопечным Александра Шовковского с оптимизмом смотреть в ближайшее еврокубковое будущее. Но «бело-синие» при всех негараздах в своей игре обязаны были побеждать островитян и при родных болельщиках, которых, так уж распорядилась война, перебралось в Польшу немало. Даже с учетом того, что «Динамо» в этот вечер не могло рассчитывать на травмированных Буяльского и Рубчинского, а также на колумбийца Торреса, у которого погиб отец. И с учетом серьезной ротации в составе.

Уже до перерыва голы Ваната и Бражко обеспечили «бело-синим» комфортное преимущество. Но это же не повод порой валять дурака во втором тайме? Да, Михавко забил третий, обеспечив 6:0 по сумме двух встреч, но вопросы по игре «Динамо» и по отношению игроков к делу по-прежнему есть. Хотя были и приятные моменты. В любом случае, дальше таких «сдобных мальтийских булочек» точно не будет.

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В 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов «Динамо», обеспечившее себе участие в групповой стадии как минимум Лиги конференций, по итогам жеребьевки в Ньоне сыграет 5 или 6 и 12 августа с победителем пары «Пафос» (Кипр) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). Первый поединок соперников на Кипре завершился вничью — 1:1, а ответная встреча состоится 30 июля в сербском городе Бачка Топола, поскольку израильские клубы (как и украинские) принимают соперников на нейтральных полях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции отборочный матч Лиги Европы «Шахтер» — «Бешикташ».

Фото ФК «Динамо»



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