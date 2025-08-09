Смертельное ДТП под Кивом: погиб ребенок, пострадала женщина

В Киевской области, где ранее микроавтобус с 9 пассажирами провалился под землю, произошло смертельное ДТП. Авария произошла в субботу, 9 августа на дороге между селами. О трагедии сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что на автодороге Севериновка — Насташка, недалеко от одноименного села Белоцерковского района, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля.

«9 августа в 11:18 на автодороге Севериновка — Насташка вблизи села Насташка произошло столкновение легкового автомобиля. Спасатели провели деблокацию пострадавших — женщины и ребенка, которых передали медикам. К сожалению, мальчик 2013 г. р. позже скончался от полученных травм. К ликвидации последствий привлекались 4 спасателя и 1 единица техники», — говорится в сообщении ГСЧС.

Как писали «ФАКТЫ», ранее пьяный водитель совершила наезд на двоих детей, после чего поехала в направлении поселка Ракитное.

После оказания медицинской помощи травмированным девушкам 11-ти и 15-ти лет, патрульные смогли задержать 55-летнюю водительницу. Обзор на состояние опьянения оказался положительным: 1,91 промилле алкоголя.

