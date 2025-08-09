Электронные доказательства обвинения по делу Грановского сфальсифицированы: выводы исследования, проведенного по заказу прокуроров

8 августа состоялось очередное заседание Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда по резонансному делу бывшего народного депутата Александра Грановского. Коллегия (Павлишин А.Ф., Калугина И.А., Черненькая Д.С.) рассмотрела апелляционную жалобу прокурора и защитников на постановление следственного судьи Воронько В.Д. от 20.09.2024, отменившего подозрение А. Грановскому по делу № 991/1956/24, а также апелляционную жалобу защитников на определение следственного судьи Крикливого В.В. от 19.03.2025, который отказал в удовлетворении жалобы на сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения А. Грановскому по делу 991/12451/24.

На предыдущем заседании эти два дела были объединены в одно, в рамках которого и заслушали апелляционные жалобы прокуроров и защитников на оба определения. Перед этим адвокаты обратились в суд с ходатайством о приобщении к материалам дела новых важных доказательств.

«Мы уже третий год доказываем Высшему антикоррупционному суду, что фактически доказательств совершения преступления нашим клиентом нет. Единственным аргументом обвинения был протокол негласных следственных действий детективов НАБУ. Они утверждают, что исследовали облачное хранилище iCloud бизнесмена Андрея Адамовского, бывшего бизнес-партнера Грановского, и выгрузили резервные копии переписки в WhatsApp, в которых якобы речь идет о каких-то преступных схемах. Обвинение и защита провели два десятка украинских и международных экспертиз, которые это опровергают. Кроме того, выявлен ряд несоответствий. Сторона защиты ходатайствовала о привлечении трех экспертных исследований государственного экспертного учреждения относительно подлинности протокола проведения негласных следственных действий, одно из которых было проведено по заказу стороны обвинения. Прокурор, комментируя позицию защиты и узнав выводы экспертизы, отказался от части электронных доказательств стороны обвинения. В результате суд удовлетворил приобщение этих экспертных выводов к материалам дела и соответственно их исследование», — отметил защитник Александра Грановского, адвокат Артем Крикун-Труш, партнер компании Miller law firm.

Он также добавил, что три года защитники пытались получить видеозаписи из протокола следственных действий, но под разными предлогами им отказывали. Адвокаты другого лица смогли получить временный доступ в судебном порядке к этому видео, которое было «надежно» спрятано стороной обвинения в государственном экспертном учреждении. Получив копию видео, адвокат обратился в экспертное государственное учреждение с целью проведения соответствующего исследования. В итоге вывод государственного эксперта таков: видеофайл не содержит признаков и доказательств проникновения в iCloud, а наоборот — файл содержит доказательства копирования файлов из неустановленного источника в 2016 году, а не в 2020, как утверждалось ранее стороной обвинения. Проверить и подтвердить подлинность скопированных файлов невозможно.

Также во время заседания прокурор и защитники выступили с доводами под апелляционными жалобами. В частности, адвокаты в очередной раз подчеркнули признаки политического преследования и отметили отсутствие доказательств.

На судебном заседании присутствовали лорд Морис Глазман Член Палаты лордов, член парламента Великобритании и парламентарий, член Палаты представителей Республики Кипр, член делегации Республики Кипр в Парламентской ассамблее Совета Европы Константинос Эфстатиу, который является докладчиком по вопросам «Транснациональных репрессий» в Парламентской ассамблее Совета Европы и членом Комитета по правовым вопросам и правам человека, а также юристом и одним из основателей Ассоциации демократических юристов Кипра (CDLA).

Константинос Эфстатиу (слева) и лорд Морис Глазман

Следующий этап судебного разбирательства предусматривает исследование доказательств.

Напомним, 7 октября 2022 года ВАКС заочно арестовал экс-нардепа Александра Грановского. А 20 августа 2024 года ВАКС отменил уведомление о подозрении, признав его необоснованным. Политик одержал победу в суде, хотя САП оспаривает решение. В настоящее время рассмотрение дела продолжается.

Недавно Голосеевский районный суд города Киева пришел к выводу, что обвинения в адрес Александра Грановского в якобы влиянии на ключевых фигурантов судебной системы Украины, в частности директора КНИИСЭ Александра Рувина, председателя ликвидированного ОАСК Павла Вовка и экс-судью Николая Чауса — не подтверждаются никакими доказательствами.

