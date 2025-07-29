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Обвинения Александра Грановского во влиянии на КНДИСЭ, Вовка и Чауса не подтвердились: постановление суда
Голосеевский районный суд города Киева пришел к выводу, что обвинения в адрес Александра Грановского в якобы влиянии на ключевых фигурантов судебной системы Украины — в частности, директора КНДИСЭ Александра Рувина, главу ликвидированного ОАСК Павла Вовка и бывшего судью Николая Чауса — не подтверждаются никакими доказательствами.
Источник: Постановление Голосеевского суда по делу № 752/13506/25 от 10.06.2025
Подобные версии появлялись в публичном пространстве: в журналистских расследованиях и публикациях, где Грановского связывали с системным вмешательством в работу судебных органов. Однако суд, проанализировав материалы дела, не установил никаких объективных данных, которые бы указывали на уголовные правонарушения.
В тексте постановления указано, что Грановский не фигурировал ни в одном из соответствующих уголовных производств. По данным НАБУ, в рамках расследования производства № 52 019 000 000 000 520, в котором были вручены подозрения, Грановский не проходит ни как подозреваемый, ни как свидетель. Аналогично в производствах № 52 016 000 000 000 072 и № 22 021 000 000 000 144, касающихся дела судьи Чауса, Офис Генерального прокурора не установил участия Грановского.
Что касается директора КНДИСЭ, суд принял во внимание официальный ответ Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз: в 2016—2017 годах Рувин не привлекался к дисциплинарной ответственности, несмотря на упоминания о нем в СМИ.
Суд также отдельно отметил, что в заявлении депутата Дануцы, на котором основывалась жалоба, не приведено ни одного конкретного действия или факта, который мог бы быть квалифицирован как уголовное правонарушение со стороны Грановского. Утверждения, циркулировавшие в медийном пространстве, были признаны оценочными, публицистическими и не подкреплёнными доказательствами.
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