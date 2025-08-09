Ядерный шантаж путина стал его ошибкой: эксперт рассказал, как россия может повторить судьбу СССР

В то время как президент США Дональд Трамп рассматривает возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, в россии вновь бряцают ракетно-ядерным потенциалом. Но это может оказаться серьезной ошибкой руководства страны-оккупанта.

Об этом «ФАКТАМ» сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев, говоря, что отказ рф от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования может стать для нее ловушкой. МИД страны-агрессора подчеркнул, что решение о размещении ракет будет принято «на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования«

Как отмечает эксперт, подобное громкое заявление явно стало реакцией на жесткую позицию Дональда Трампа, отреагировавшего на привычный ядерный шантаж от рф.

Так, Трамп заявил, что США полностью готовы к ядерной войне с россией, если возникнет такая потребность, что стало шоком кремля. А после ряда заявлений Дональда Трампа о готовности США к решительным ответным шагам на российскую риторику, началась конкретная военная активность, например, размещение американских ядерных подводных лодок у границ россии.

В ответ в рф было заявлено через пресс-секретаря президента — Дмитрия Пескова, что в россии «очень аккуратно» относятся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой, а ее внешнюю политику формулирует глава государства — президент путин.

После этого сообщения от дмитрия медведева с ядерной риторикой уже не было — показательная и унизительная пауза. США застали россию врасплох.

Но куда интереснее, по мнению Дмитрия Снегирева, отказ рф от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Собственно, еще в июне 2024 года российский диктатор путин заявил о снятии моратория на один из видов вооружения — это касалось именно ракет средней и малой дальности. 28 июня 2024 года путин обсудил на заседании совбеза вопрос об окончательном снятии моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

Но тогда возникает вопрос: в чем же тогда смысл настоящего заявления?

- По моему убеждению, это попытка сохранить «хорошую мину при плохой игре». США нанесли стратегическую оплеуху сразу на нескольких фронтах — военном, экономическом и политическом. И москва пытается продемонстрировать адекватный, по их мнению, ответ, — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Стоит отметить, что еще с 2019 года россия декларировала, что не будет производить ракеты средней и малой дальности. «Мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока Соединенные Штаты не будут размещать эти системы в каком-либо из регионов мира», — тогда заявил путин.

Но как подчеркивает эксперт, мораторий на их производство действовал с 1987 года, однако в августе 2019-го в ходе своего первого срока президент США Дональд Трамп объявил об односторонней приостановке своих обязательств и начале выхода из договора. Итак, нынешнее громкое заявление МИД россии — скорее попытка показать информационную «силу», чем реальный шаг.

Это напоминает события 2023 года, когда россия заявила, что приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. В заявлении говорилось, что москва будет продолжать соблюдать установленные ограничения, а решение о возобновлении участия страны в соглашении может снова принять российский президент.

- Замечу, юридически такого понятия, как «приостановка», не существует. Это российский новояз и дипломатический нонсенс, — говорит эксперт о пустоте тогдашнего заявления страны-агрессора.

Как считает Дмитрий Снегирев, США применяют ту же стратегию по отношению к рф, которую в свое время использовали против СССР — это экономическое истощение из-за втягивания в гонку вооружений. Именно так когда-то разрушили советскую империю.

Эксперт напоминает, что вместе с наращиванием оборонного бюджета США в 1980-х, страны Персидского залива под давлением американской стороны увеличили добычу нефти, что повлекло за собой падение ее цены. Экономика СССР не выдержала такого удара. Теперь ситуация очень похожа: США нажали на страны Персидского залива, те увеличили добычу до 540 тыс. баррелей в сутки, и цена на нефть уже упала на 2 доллара за баррель.

Ответом россии на это стал рост военных расходов, которые, по данным ГУР МО Украины, до 2030 года достигнут 1,1 трлн дол. и их направят на перевооружение. То есть страна-оккупант уже вовлечена в новую холодную войну, но ее экономические возможности для этого ограничены.

Так, доля ее расходов на оборонный сектор в ВВП составляет более 6.6%. Дефицит же бюджета — 2,2% от ВВП, что составляет 50−60 миллиардов долларов. Это путь к коллапсу. И Соединенные Штаты только начинают — они будут провоцировать россию на дальнейшее увеличение оборонных расходов. Это стратегия на истощение. Классическая модель холодной войны: экономическое давление, гонка вооружений, стратегическое планирование.

- Поэтому, по моему мнению, нынешнее заявление россии — это свидетельство просчета. Это реакция, а не инициатива. Следовательно, становится понятно, кто сейчас имеет стратегическую инициативу в этой большой игре, — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Тем временем, как сообщали «ФАКТЫ», президента США Дональда Трампа призывают ужесточать санкции против россии, чтобы ограничить ее возможности по финансированию агрессии против Украины.

