Отсрочка на год гарантирована: в Минобороны уточнили правила службы в ВСУ молодых добровольцев

Кабинет министров, ранее усовершенствовавший процедуры предоставления отсрочки на период действия особого положения в Украине для педагогов и ученых, уточнил правила контрактной службы для украинцев младше 24 лет.

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Как сообщают в Министерстве обороны, доборовольцам, отслужившим по «Контракту 18−24», предоставят отсрочку от мобилизации на 12 месяцев.

В оборонном ведомстве объяснили, что ранее законодательство разрешало брать на воинский учет и сразу призывать на службу граждан из этой категории. Но одобренные правительством поправки к Закону о мобилизационной подготовке и мобилизации должны устранить эту неопределенность.

Отмечается, что гарантированная законодательно отсрочка позволит добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию.

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Напомним, что недавно в Верховной Раде прошел первое чтение законопроект, которым предлагается разрешить гражданам Украины в возрасте от 60 лет заключать контракты с ВСУ. Их планируют задействовать на небоевых должностях с небольшой физической нагрузкой и контрактом на год, с возможностью его продления и испытательным сроком.

Фото со страницы командования Объединенными силами ВСУ

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