- 10.08 21:59 «Четырехдневка» и массовые увольнения: что происходит на заводах в россии
- 10.08 21:32 Поддерживают пищеварение, иммунитет и полезны для кишечника: почему надо пить соки из-под маринованных овощей
- 10.08 21:04 Сестра Джастина Бибера поддержала его жену Хейли на фоне слухов о разводе
- 10.08 20:37 Сиротой остался годовалый сын: защитник из Винницкой области не выжил после тяжелого ранения
- 10.08 20:25 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 10.08 20:09 Омлет из кабачков, запеченный в духовке: можно тем, кто в фазе похудения
- 10.08 19:47 Как заставить кабачки плодоносить даже в 40-градусную жару
- 10.08 19:43 В рф закончились лучшие танки: остались только 40-летней давности
- 10.08 19:29 Оккупанты сбросили авиабомбу на автовокзал в Запорожье: есть раненые
- 10.08 19:17 Осторожный оптимизм: глава американской разведки о мирном соглашении между россией и Украиной
- 10.08 19:12 США прекратят финансирование войны в Украине. Мы хотим мирного урегулирования: что сказал Джей Ди Вэнс
- 10.08 19:01 Тельцам — «Туз пентаклей» и подарок судьбы, Весам — «Девятка кубков» и радость: Таро-прогноз на 11 августа
Осторожный оптимизм: глава американской разведки о мирном соглашении между россией и Украиной
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард признала трудности в урегулировании войны россии против Украины и похвалила президента Дональда Трампа за его усилия по заключению мирных соглашений между воюющими странами.
Однако она сказала, что имеет «осторожный оптимизм» относительно мирных переговоров, пишет издание Breitbart.
«Я сохраняю осторожный оптимизм, — сообщила Габбард. — Я думаю, что президент Трамп четко дал понять, насколько это сложно. Мы видели это в течение последних 200 дней с тех пор, как он занимает должность».
Но, добавила она, в мире также видели, как президент Трамп и его руководство достигли большего прогресса и заключили больше мирных переговоров и мирных соглашений, чем любая другая страна, любой другой президент и за столь короткий промежуток времени.
«Поэтому если есть кто-то — и это ощущение, которое разделяют другие — если есть кто-то, кто может помочь заключить настоящее мирное соглашение и положить конец этой кровавой войне между россией и Украиной, то это президент Трамп, — подчеркнула она. — Но опять же все четко понимают, насколько это сложно».
Ранее СМИ сообщали, что США и россия готовят соглашение, которое может закрепить потерю украинских территорий.
По мнению экспертов, Трамп предал Украину и Запад, и это будет иметь последствия для всего мира.179
Читайте нас в Facebook
Быков и Тигров ждет испытание на прочность, а Кроликам нужен отдых: восточный гороскоп на неделю 11 — 17 августа