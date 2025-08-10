41.11 / 41.65 47.94 / 48.61
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Осторожный оптимизм: глава американской разведки о мирном соглашении между россией и Украиной

19:17 10 августа 2025
Тулси Габбард

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард признала трудности в урегулировании войны россии против Украины и похвалила президента Дональда Трампа за его усилия по заключению мирных соглашений между воюющими странами.

Однако она сказала, что имеет «осторожный оптимизм» относительно мирных переговоров, пишет издание Breitbart.

«Я сохраняю осторожный оптимизм, — сообщила Габбард. — Я думаю, что президент Трамп четко дал понять, насколько это сложно. Мы видели это в течение последних 200 дней с тех пор, как он занимает должность».

Но, добавила она, в мире также видели, как президент Трамп и его руководство достигли большего прогресса и заключили больше мирных переговоров и мирных соглашений, чем любая другая страна, любой другой президент и за столь короткий промежуток времени.

РЕКЛАМА

«Поэтому если есть кто-то — и это ощущение, которое разделяют другие — если есть кто-то, кто может помочь заключить настоящее мирное соглашение и положить конец этой кровавой войне между россией и Украиной, то это президент Трамп, — подчеркнула она. — Но опять же все четко понимают, насколько это сложно».

Ранее СМИ сообщали, что США и россия готовят соглашение, которое может закрепить потерю украинских территорий.

По мнению экспертов, Трамп предал Украину и Запад, и это будет иметь последствия для всего мира.

РЕКЛАМА

179

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Прививка розы

В августе сделайте это с розами, чтобы иметь вдвое больше цветов

Знаки зодиака, фото из открытых источников

Быков и Тигров ждет испытание на прочность, а Кроликам нужен отдых: восточный гороскоп на неделю 11 — 17 августа

Стрижка. Фото с сайта drtrichologist.com

Стрижка по лунному календарю: когда волосы «слышат» лучше всего

Маринованные баклажаны. Фото из открытых источников

Сезонный хит: маринованные баклажаны, соблазняющие даже гурманов

Следующий материал
Новости партнеров