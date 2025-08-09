После встречи спецпосланника Трампа Стива Виткоффа с путиным Вашингтон и москва стремятся достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое закрепит оккупацию россией территорий, захваченных во время военного вторжения россии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на лиц, осведомленных о ходе переговоров. путин требует, чтобы Украина отдала россии всю восточную часть Донбасса, а также Крым. По условиям соглашения, обсуждаемого официальными лицами, россия прекратит наступательные действия в Херсонской и Запорожской областях Украины вдоль текущих линий фронта, сообщили источники. Они предупредили, что условия и планы соглашения все еще находятся в состоянии обсуждения и могут быть изменены. Неясно, готова ли москва отказаться от любых территорий, которые она сейчас оккупирует, включая крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию.

Такой результат стал бы значительной победой для путина, который давно стремится к прямым переговорам с США по условиям окончания войны, которую он начал, отодвинув на второй план Украину и ее европейских союзников. Зеленский рискует получить предложение «бери или оставляй», которое заставит президента Украины согласиться на потерю украинской территории, тогда как Европа опасается, что ей придется контролировать соблюдение перемирия, пока путин восстанавливает свои силы.

По словам лиц, с которыми общался Bloomberg, соглашение преследует цель, по сути, заморозки войны и подготовку почвы для перемирия и технических переговоров об окончательном мирном урегулировании. Ранее США настаивали на том, чтобы россия сначала согласилась на безоговорочное перемирие, чтобы создать пространство для переговоров об окончании войны.

По информации кремля, в пятницу путин провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также с лидерами Южной Африки, Узбекистана, Казахстана и Беларуси, чтобы поделиться подробностями своей встречи 6 августа с посланником Трампа Стив.

Трамп пока не принял никаких прямых мер против москвы, хотя на этой неделе он удвоил пошлины на индийские товары до 50% за закупку российской нефти, что вызвало возмущение в Нью-Дели. Он требует, чтобы путин согласился на перемирие до пятницы, иначе США введут пошлины на страны, покупающие российскую нефть, чтобы усилить экономическое давление на москву.

До сих пор неясно, согласится ли путин принять участие в трехсторонней встрече с Трампом и Зеленским на следующей неделе, даже если он уже договорился с президентом США, добавили источники Bloomberg.

Ранее США предлагали признать Крым российским как часть любого соглашения о прекращении войны и фактически передать россии контроль над частями других украинских регионов. Согласно этим предварительным предложениям, контроль над территориями Запорожской области и Херсонщины должен быть возвращен Украине.

