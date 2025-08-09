- 08:18 Овнам нужно не откладывать важные дела, а Тельцам стоит уделить внимание дому и семье: гороскоп на 10 августа
Трамп отчаянно ищет что-то, что он мог бы назвать победой, — СМИ
Владимир Зеленский и его европейские союзники опасаются, что путин может убедить Трампа пойти на слишком большие уступки для достижения соглашения. Они также имеют множество сомнений относительно того, как любое соглашение может быть выполнено и какие гарантии безопасности получит Украина. Зеленский заявил, что он и европейские союзники обсудили с Трампом во время телефонного разговора «различные форматы» мирных переговоров, включая «две двусторонние и одну трехстороннюю» встречи между тремя президентами.
«Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода от российской стороны», — написал он в соцсетях.
путин заявил журналистам, что Объединенные Арабские Эмираты могут быть подходящим местом для саммита с Трампом, после переговоров в Кремле с президентом ОАЭ Мохамедом бин Заидом Аль Нахайяном, пишет Вloomberg.
По словам нескольких осведомленных источников, во время телефонного разговора с европейскими лидерами Трамп положительно высказался о возможности прекращения огня в Украине. Он также предположил, что путин открыт к началу мирных переговоров при условии, что будут обсуждаться, в частности, вопросы обмена территориями, сообщили источники.
Владимир Зеленский заявил, что он и канцлер Германии Фридрих Мерц «скоординировали свои позиции» во время телефонного разговора, а советники по вопросам национальной безопасности Украины, США и Европы проведут онлайн-встречу, чтобы согласовать позиции.
Дональд Трамп продолжает сталкиваться с критикой тех, кто видит реальную опасность того, что путин сможет избежать наказания и продолжить войну.
«Трамп отчаянно ищет что-то, что он мог бы назвать победой. Я прогнозирую, что путин даст ему это, — сказал профессор международных и публичных отношений в Браунском университете Майкл Кеннеди. — Трамп ухватится за это, а те, кто лучше информирован, оценят ловушку, в которую попадает Трамп».
Украина заявила, что не готова уступить ни одну часть своей территории. Она требует, чтобы россия вывела свои войска и выплатила компенсацию за разрушения, нанесенные стране с момента вторжения в феврале 2022 года.
Ранее США предлагали признать Крым российским в рамках любого соглашения и фактически уступить контроль над частями других украинских регионов, которые оккупирует россия. В рамках этих предварительных предложений контроль над районами Запорожья и Херсона был бы возвращен Украине.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, почему рф не нужен мир и путин не пойдет на уступки в своих военных целях.181
