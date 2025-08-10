Трамп предал Украину и Запад: какими будут последствия для всего мира

Встреча Трампа и путина на Аляске — это прямое поражение. Поражение не только для Украины, но и для ценностей, которых мир и его союзники придерживаются с 1941 года, принося огромную пользу человечеству. Агрессия вознаграждается. Границы меняются силой. Хрупкая диктатура победила западный альянс, экономика которого в сорок раз превосходит ее собственную. Престиж демократий подвергается удару. Когда Дональд Трамп и путин встречаются на Аляске — месте, которое, несомненно, было предложено кремлем, чтобы продемонстрировать, что путин снова желанный гость в Соединенных Штатах, и намекнуть, что в передаче территории нет ничего страшного, — инициатива полностью на стороне российского лидера, считает колумнист Даниэль Ханнан.

«Независимо от своих мотивов, Трамп вел себя именно так, как вел бы российский агент, не только в отношении Украины, но и выдвигая агрессивные территориальные претензии к Дании и угрожая Канаде аннексией, — пишет Даниэль Ханнан. — Его тарифная политика нанесла такие же убытки западным экономикам, как и его санкции против россии. путин не мог мечтать о большем. Мы не знаем, что уже было решено и какие детали еще нужно согласовать. Но общие контуры предлагаемого соглашения о прекращении огня можно увидеть в утечках информации в американских и российских СМИ. путин сохранит большую часть того, что он захватил — не только территории, которые он оккупировал в 2014 году, но и многие земли, которые он завоевал с 2022 года, и даже, согласно некоторым брифингам, те части Донецкой области, которые сейчас находятся под контролем Украины. Санкции будут смягчены, и мы можем даже увидеть больше экономического сотрудничества между США и россией, чем до 2014 года. Во всяком случае, США прекратят поставки оружия Украине».

Эти уступки, считает автор статьи, являются колоссальной победой россии, независимо от того, какое решение будет принято по поводу стремлений Украины вступить в НАТО, официального признания суверенитета рф над Крымом или точного определения границ замороженного конфликта.

«Чтобы понять масштабы поражения Запада, нам нужно вспомнить, почему мы вообще поддерживали Украину, — пишет аналитик. — Не потому, что мы считали Зеленского храбрым, привлекательным или особенно демократическим. Не потому, что мы верили, что украинцы добрее или веселее своих российских родственников. Нет, мы поддерживаем Украину, потому что она является потерпевшей стороной. Мы поставляем ей оружие, потому что она была беспричинно атакована соседом, которому не представляла никакой угрозы. Мы учим ее солдат, потому что когда Украина согласилась отдать свой ядерный арсенал в 1994 году, она сделала это в обмен на четкое обещание, что ее независимость будет уважаться в пределах существующих границ — обещание, гарантированное Великобританией, Соединенными Штатами и (никогда не забывайте) россией. Следует отметить, что наш интерес к Украине заключался в поддержке международного порядка, при котором человечество процветало с 1945 года».

На самом деле сейчас именно у Зеленского может быть больший стимул продолжать борьбу, поскольку его президентство не выдержит мира на таких условиях, как предложено, добавляет Ханнан.

«Но это не меняет основных принципов. Мы поддерживали Украину, потому что возникший после 1945 года мировой порядок поднял нас на беспрецедентные высоты мира и процветания. Когда путин сохранит большую часть своей добычи, а разъяренные украинцы сбросят свой режим, каждый мелкий диктатор в мире поймет это послание. НАТО, самый мощный альянс на планете, не защитил ни одного из своих друзей. Старый порядок кончился. Мир Атлантической хартии исчез. Наступает что-то гораздо холоднее и темнее», — заключает эксперт.

Напомним, европейские лидеры выступили с заявлением перед переговорами Трампа и путина, где отметили, что у Украины есть свобода выбора своей судьбы.

