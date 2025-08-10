- 10.08 21:59 «Четырехдневка» и массовые увольнения: что происходит на заводах в россии
- 10.08 21:32 Поддерживают пищеварение, иммунитет и полезны для кишечника: почему надо пить соки из-под маринованных овощей
- 10.08 21:04 Сестра Джастина Бибера поддержала его жену Хейли на фоне слухов о разводе
- 10.08 20:37 Сиротой остался годовалый сын: защитник из Винницкой области не выжил после тяжелого ранения
- 10.08 20:25 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 10.08 20:09 Омлет из кабачков, запеченный в духовке: можно тем, кто в фазе похудения
- 10.08 19:47 Как заставить кабачки плодоносить даже в 40-градусную жару
- 10.08 19:43 В рф закончились лучшие танки: остались только 40-летней давности
- 10.08 19:29 Оккупанты сбросили авиабомбу на автовокзал в Запорожье: есть раненые
- 10.08 19:17 Осторожный оптимизм: глава американской разведки о мирном соглашении между россией и Украиной
- 10.08 19:12 США прекратят финансирование войны в Украине. Мы хотим мирного урегулирования: что сказал Джей Ди Вэнс
- 10.08 19:01 Тельцам — «Туз пентаклей» и подарок судьбы, Весам — «Девятка кубков» и радость: Таро-прогноз на 11 августа
«Четырехдневка» и массовые увольнения: что происходит на заводах в россии
В россии, которая оставила Донецк без воды, по меньшей мере шесть крупных предприятий перешли на сокращенную рабочую неделю, снизили зарплаты и отправляют работников в принудительные отпуска. Причина — экономический спад и падение спроса.
По информации Службы внешней разведки Украины (СВР), более 800 тысяч работников в рф уже ощутили последствия экономического кризиса. По меньшей мере шесть крупных компаний ввели четырехдневную рабочую неделю, дополнительные выходные и уменьшили зарплаты.
Крупнейший производитель цемента «Цемрос» с 1 октября переходит на «четырехдневку» из-за резкого падения потребления цемента. По прогнозам, производство цемента в россии в этом году сократится на 7,5%, а потребление — по меньшей мере на 12%.
На судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске, входящем в состав Объединенной судостроительной корпорации, уже начались сокращения персонала. По данным СВР, дефицит бюджета корпорации превысил 1 триллион рублей.
Автобусостроительный завод ЛиАЗ еще в конце июля перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за падения спроса на 60%. Ранее аналогичные решения приняли ГАЗ, КамАЗ и ПАЗ. Сокращенную неделю также рассматривает АвтоВАЗ.
Ситуация на рынке труда указывает на массовую практику скрытых простоев. В Санкт-Петербурге 16% работников, в Москве более 20%, а в Ростовской области — более 27% были вынуждены отправляться в отпуск без их согласия.
Ранее аналитики оценили состояние экономики россии.204
Читайте нас в Facebook
Быков и Тигров ждет испытание на прочность, а Кроликам нужен отдых: восточный гороскоп на неделю 11 — 17 августа