«Четырехдневка» и массовые увольнения: что происходит на заводах в россии

В россии, которая оставила Донецк без воды, по меньшей мере шесть крупных предприятий перешли на сокращенную рабочую неделю, снизили зарплаты и отправляют работников в принудительные отпуска. Причина — экономический спад и падение спроса.

По информации Службы внешней разведки Украины (СВР), более 800 тысяч работников в рф уже ощутили последствия экономического кризиса. По меньшей мере шесть крупных компаний ввели четырехдневную рабочую неделю, дополнительные выходные и уменьшили зарплаты.

Крупнейший производитель цемента «Цемрос» с 1 октября переходит на «четырехдневку» из-за резкого падения потребления цемента. По прогнозам, производство цемента в россии в этом году сократится на 7,5%, а потребление — по меньшей мере на 12%.

На судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске, входящем в состав Объединенной судостроительной корпорации, уже начались сокращения персонала. По данным СВР, дефицит бюджета корпорации превысил 1 триллион рублей.

Автобусостроительный завод ЛиАЗ еще в конце июля перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за падения спроса на 60%. Ранее аналогичные решения приняли ГАЗ, КамАЗ и ПАЗ. Сокращенную неделю также рассматривает АвтоВАЗ.

Ситуация на рынке труда указывает на массовую практику скрытых простоев. В Санкт-Петербурге 16% работников, в Москве более 20%, а в Ростовской области — более 27% были вынуждены отправляться в отпуск без их согласия.

