В течение трех с половиной лет с момента вторжения в Украину аналитики последовательно недооценивали устойчивость российской экономики. москва не только поддерживает экономический рост, но и успешно перестроила экономику на впечатляющую военную модель. Утверждать, что санкции не работают, как Трамп заметил ранее на этой неделе, — неверно. Однако существуют способы сделать их более эффективными. Сначала необходимо понять, за счет чего обеспечивается экономическая устойчивость россии — и таких факторов несколько, пишет Briefly.

ВІДЕО ДНЯ

Российская оборонная промышленность продолжает производить ракеты, дроны и другие ключевые виды вооружения, а также выпускает больше боеприпасов, чем США и все союзники по НАТО вместе взятые, несмотря на значительно меньшие совокупные военные расходы. Однако россии не удается справиться с инфляцией: перегретая экономика перегоняет предложение за счет избыточного внутреннего спроса. Одним из главных факторов инфляции стала хроническая нехватка рабочей силы, которая наблюдалась еще до 2022 года, но усугубилась в условиях войны. Кроме того, российская экономика опасно зависит от ключевых компонентов и товаров двойного назначения из Китая. Платежный баланс также остается уязвимым: россия все еще нуждается в притоке твердой валюты от экспорта сырья, чтобы финансировать зависимость от импорта и поддерживать работу фактически неконвертируемого рубля.

Если санкции будут более жесткими, это может дополнительно ограничить ресурсы россии, усилив позиции Украины на переговорах. Санкции не способны напрямую остановить российскую военную машину, но они повышают издержки экономики и армии, подпитывают инфляцию за счет дополнительных расходов на обход ограничений, сокращают доступность средств для ведения боевых действий.

США должны расширить санкции на гражданские компании, продолжающие поставлять для российского ВПК ключевые комплектующие, которые часто получают из Китая, и при этом не несущие серьезной ответственности. Во-вторых, США должны угрожать и реально вводить вторичные санкции против более мелких финансовых структур в таких странах, как Китай или Кыргызстан, которые продолжают проводить транзакции, связанные с уже санкционированными российскими компаниями.

РЕКЛАМА

США должны использовать свое дипломатическое влияние, чтобы убедить и стимулировать западных партнеров — таких как Индия и Турция — ограничить закупки российской нефти.

В конечном счете, Вашингтону стоит рассмотреть расширение перечня российских экспортных товаров, которые подпадают под жесткие санкции (с минимальными исключениями). В этот список можно включить металлы, драгоценные камни, сельхозпродукцию и удобрения. Цель новых санкций — причинить острую боль российской экономике и заставить кремль как можно скорее сесть за стол переговоров с Киевом в обмен на экономическое облегчение.

Сдерживание российских амбиций потребует терпения, глубокой экспертизы, прагматизма, политики сдерживания и умелого применения экономических рычагов. Помимо продолжения поставок вооружений, боеприпасов и разведданных Украине, одним из наиболее эффективных способов защиты интересов США в Европе остается последовательное ужесточение и контроль за соблюдением санкций, направленных на ограничение российских экспортных доходов.

РЕКЛАМА

Отметим, что сейчас доходы рф от экспорта энергоресурсов составляют около 500 млн евро ежесуточно, что вдвое меньше, чем до начала полномасштабной агрессии.

229

Читайте нас в Facebook