Оккупанты сбросили авиабомбу на автовокзал в Запорожье: есть раненые (фото, видео)

Российские оккупанты ежедневно обстреливают прифронтовое Запорожье. Вечером в воскресенье, 10 августа, враг ударил КАБом по центральному автовокзалу областного центра. В результате обстрела пострадали люди.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.



Восемь человек получили ранения, один человек в тяжелом состоянии.

«Восемь пострадавших, один из них — в тяжелом состоянии — таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Состояние четырех человек медики оценивают как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь» , — отметил Федоров.

Спасательная операция продолжается.

Руководитель области добавил, что был еще второй удар КАБом. Враг атаковал клинику Запорожского медицинского университета. Там обошлось без пострадавших.

Как сообщали «ФАКТЫ», сегодня россияне нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Синельниково на Днепропетровщине.

