- 20:37 Сиротой остался годовалый сын: защитник из Винницкой области не выжил после тяжелого ранения
- 20:25 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 20:09 Омлет из кабачков, запеченный в духовке: можно тем, кто в фазе похудения
- 19:47 Как заставить кабачки плодоносить даже в 40-градусную жару
- 19:43 В рф закончились лучшие танки: остались только 40-летней давности
- 19:29 Оккупанты сбросили авиабомбу на автовокзал в Запорожье: есть раненые
- 19:17 Осторожный оптимизм: глава американской разведки о мирном соглашении между россией и Украиной
- 19:12 США прекратят финансирование войны в Украине. Мы хотим мирного урегулирования: что сказал Джей Ди Вэнс
- 19:01 Тельцам — «Туз пентаклей» и подарок судьбы, Весам — «Девятка кубков» и радость: Таро-прогноз на 11 августа
- 18:32 Трамп и путин могут заставить украинского президента принять невыгодное для страны соглашение, — американский дипломат
- 18:11 Абьюзер и педофил? Популярный украинский актер оказался в центре скандала
- 17:45 В середине августа Вселенная поможет этим знакам зодиака реализовать самые смелые планы
Оккупанты сбросили авиабомбу на автовокзал в Запорожье: есть раненые (фото, видео)
Российские оккупанты ежедневно обстреливают прифронтовое Запорожье. Вечером в воскресенье, 10 августа, враг ударил КАБом по центральному автовокзалу областного центра. В результате обстрела пострадали люди.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Восемь человек получили ранения, один человек в тяжелом состоянии.
«Восемь пострадавших, один из них — в тяжелом состоянии — таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Состояние четырех человек медики оценивают как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь» , — отметил Федоров.
Спасательная операция продолжается.
Руководитель области добавил, что был еще второй удар КАБом. Враг атаковал клинику Запорожского медицинского университета. Там обошлось без пострадавших.
Как сообщали «ФАКТЫ», сегодня россияне нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Синельниково на Днепропетровщине.95
