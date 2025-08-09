- 08:18 Овнам нужно не откладывать важные дела, а Тельцам стоит уделить внимание дому и семье: гороскоп на 10 августа
Российские террористы ночью атаковали Харьковщину и Днепропетровщину: есть убитые и пострадавшие
В ночь на 9 августа российские захватчики атаковали Украину ударными дронами и ракетами — под ударом, в частности, вновь находились Харьковщина и Днепропетровщина.
По данным Воздушных сил ВСУ, всего враг применил 47 ударных БпЛА разных типов, а также две крылатые ракеты «Искандер-К». Дроны атаковали прифронтовые территории Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей, ракеты — город Днепр.
ПВО обезвредило одну крылатую ракету и 16 дронов-камикадзе. Зафиксировано попадание 31 БпЛА на 15 локациях.
Так, в Харьковской области есть прилеты в Балаклее — враг направил «Шахеды» на центральную часть города. «Зафиксировано попадание в частное домовладение и нежилое здание. В результате чего на месте возник пожар. Также есть повреждения в близлежащих многоквартирных домах», — сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.
На месте вражеской атаки сразу начали работать все необходимые экстренные службы, пожар ликвидирован. Утром у дома по улице Соборной 54 заработает мобильный ЦНАП для приема заявлений на компенсацию за поврежденное имущество по программе «єВідновлення».
В другом городе Харьковщины, Чугуеве, российские БпЛА повредили многоквартирный дом в одном из микрорайонов. По информации мэра города Галины Минаевой, два человека пострадали.
В ГСЧС показали последствия вражеских ударов и по другим районам области.
А в Днепропетровской области, которую российские оккупанты атаковали ударными дронами и ракетами, есть жертвы и раненые. Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что утром 9 августа после предупреждения о ракетной атаке взрывы прогремели в Днепре.
«Пострадали три человека — 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Есть разрушения на территории предприятия. Разбиты и авто, не эксплуатировавшееся здание. Возник пожар», — отметил он.
Продолжались вражеские атаки и на Никопольщину — удары наносились артиллерией и ударными БпЛА. В Никополе погибла 56-летняя женщина — ее тело извлекли из-под завалов дома, разрушенного артиллерийскими снарядами.
В городе частично разрушен частный дом, еще 6 — повреждены. Также повреждены 2 хозяйственные постройки, линия электропередач.
А в Межевской громаде Синельниковского района дроны-камикадзе повредили частный и многоквартирный дома, в которых возник пожар.
В Запорожской области, по которой в течение суток оккупанты нанесли 585 ударов, также есть жертвы. Так, в Запорожском районе российский fpv-дрон попал в автомобиль, ехавший по территории Беленьковской громады. Автомобиль загорелся, два человека, находившиеся в машине, погибли.
По информации руководителя областной военной администрации Ивана Федорова, войска россии нанесли 7 авиационных и 154 артиллерийских ударов, применили 415 БпЛА разной модификации и осуществили 9 обстрелов из РСЗО. Местным администрациям поступило 21 сообщения о разрушении домов, квартир и имущества предприятий.
Напомним, что накануне россияне ударили «Шахедами» по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесской области.
