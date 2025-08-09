Российские террористы ночью атаковали Харьковщину и Днепропетровщину: есть убитые и пострадавшие

В ночь на 9 августа российские захватчики атаковали Украину ударными дронами и ракетами — под ударом, в частности, вновь находились Харьковщина и Днепропетровщина.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего враг применил 47 ударных БпЛА разных типов, а также две крылатые ракеты «Искандер-К». Дроны атаковали прифронтовые территории Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областей, ракеты — город Днепр.

ПВО обезвредило одну крылатую ракету и 16 дронов-камикадзе. Зафиксировано попадание 31 БпЛА на 15 локациях.

Так, в Харьковской области есть прилеты в Балаклее — враг направил «Шахеды» на центральную часть города. «Зафиксировано попадание в частное домовладение и нежилое здание. В результате чего на месте возник пожар. Также есть повреждения в близлежащих многоквартирных домах», — сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.

Россияне ударили дронами по центру Балаклеи. Фото ГВА

На месте вражеской атаки сразу начали работать все необходимые экстренные службы, пожар ликвидирован. Утром у дома по улице Соборной 54 заработает мобильный ЦНАП для приема заявлений на компенсацию за поврежденное имущество по программе «єВідновлення».

В другом городе Харьковщины, Чугуеве, российские БпЛА повредили многоквартирный дом в одном из микрорайонов. По информации мэра города Галины Минаевой, два человека пострадали.

В ГСЧС показали последствия вражеских ударов и по другим районам области.

А в Днепропетровской области, которую российские оккупанты атаковали ударными дронами и ракетами, есть жертвы и раненые. Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что утром 9 августа после предупреждения о ракетной атаке взрывы прогремели в Днепре.

«Пострадали три человека — 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Есть разрушения на территории предприятия. Разбиты и авто, не эксплуатировавшееся здание. Возник пожар», — отметил он.

Днепропетровщину враг атаковал дронами-камикадзе, ракетами и применял артиллерию. Фото ОВА

Продолжались вражеские атаки и на Никопольщину — удары наносились артиллерией и ударными БпЛА. В Никополе погибла 56-летняя женщина — ее тело извлекли из-под завалов дома, разрушенного артиллерийскими снарядами.

В Никополе во время артобстрела погибла женщина. Фото ОВА

Тело погибшей извлекли из-под завалов дома, в который попал российский снаряд. Фото ОВА

В городе частично разрушен частный дом, еще 6 — повреждены. Также повреждены 2 хозяйственные постройки, линия электропередач.

На Никопольщине повреждены частные и многоквартирные дома. Фото ОВА

А в Межевской громаде Синельниковского района дроны-камикадзе повредили частный и многоквартирный дома, в которых возник пожар.

В Запорожской области, по которой в течение суток оккупанты нанесли 585 ударов, также есть жертвы. Так, в Запорожском районе российский fpv-дрон попал в автомобиль, ехавший по территории Беленьковской громады. Автомобиль загорелся, два человека, находившиеся в машине, погибли.

Российский fpv-дрон убил двоих людей в Запорожском районе. Фото ОВА

По информации руководителя областной военной администрации Ивана Федорова, войска россии нанесли 7 авиационных и 154 артиллерийских ударов, применили 415 БпЛА разной модификации и осуществили 9 обстрелов из РСЗО. Местным администрациям поступило 21 сообщения о разрушении домов, квартир и имущества предприятий.

Напомним, что накануне россияне ударили «Шахедами» по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесской области.

Фото ГСЧС

