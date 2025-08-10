- 20:37 Сиротой остался годовалый сын: защитник из Винницкой области не выжил после тяжелого ранения
Как заставить кабачки плодоносить даже в 40-градусную жару
Кабачки не только нужно вовремя посадить, чтобы получить максимальный урожай, но и правильно ухаживать за этой культурой, особенно в жаркую погоду.
Во время жары аграрии советуют устраивать специальное накрытие над грядками. Защитить овощи от потери влаги также можно через мульчирование.
Но необходимо помнить, что самым главным фактором, который повлияет на плодоношение, является иммунитет самого растения. Если растение достаточно сильное, то оно может принести плоды даже в самых экстремальных ситуациях, пишет «Сенсация».
Повышению иммунитета помогут калий в сочетании с магнием. Необходимо подпитывать кабачки калимагнезией.
Препарат сразу разводить в ведре из расчета 1 столовая ложка на 10 л и выливать под корень.
Также можно произвести обработку по листу. Но это лучше делать, когда не будет солнца — в пасмурную погоду или вечером.
Защитить листья кабачка от солнца поможет опрыскивание глиной, когда-то служившей южным народам также защитой для кожи.
Своевременный полив также поможет сохранить урожай.
Напомним, аграрий из Киевщины рассказал, чем и как обрабатывать огурцы от переносопороза.24
