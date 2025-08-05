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Переноспороз почти побежден: аграрий из Киевской области показал, какой результат дали три обработки огурцов биопрепаратами (видео)
Чтобы защитить урожай овощей от болезней, аграрии применяют различные средства. Так Гала с Германии снимает помидоры кустов зелеными.
А аграрий из Киевщины Валерий рассказал, как он борется с переносопорозом (ложной мучнистой росой) на огурцах, которые выращивает в своей теплице.
В предыдущих видео фермер рассказывал, что можно попытаться вылечить эту болезнь. Тогда он называл три варианта лечения. Первый — это обработка биологическими препаратами триходермин и планриз из расчета по такой схеме: первая обработка, затем через три дня — последующая обработка, и через три дня — еще одна обработка.
Валерий напоминает, как выглядели растения несколько дней назад — большие желтые пятна на них почти остановлены, и сейчас практически подсохли, остановив свое распространение по растениям.
«Хочу напомнить, что почти все возбудители болезней располагаются и распространяются на нижней стороне листа. Поэтому, когда будете обрабатывать растения, не забывайте об этом», — напоминает аграрий.
На еще одном растении он замечает признаки новой атаки заболевания наряду с вылеченными участками.
Впрочем, Валерий допускает, что еще не совсем начала действовать последняя, третья обработка, поэтому решает наблюдать за растениями. А в случае необходимости, снова обрабатывать растения.
Также аграрий решает обрезать поврежденные листья, и продолжать получать урожай уже на нарастающем стебле.
В комментариях коллеги желают успехов Валерию и пишут, что с нетерпением ждут следующего выпуска его видео — интересно, удастся ли фермеру победить болезни и получить хороший урожай.
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