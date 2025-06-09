41.11 / 41.66 47.09 / 47.76
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Клуб потребителей

Выращиваем кабачки по-французски: в чем особенность метода

18:48 9 июня 2025
Как правильно ухаживать за кабачками. Фото Pixabay

Согласно лунному календарю огородника на июнь-2025, наиболее удачными днями для посадки кабачков считаются 5−7, 11−12 и 18−19 числа.

У каждого огородника есть свои секреты по уходу за этой культурой. Издание sensatsiya.com делится «французским подходом» к их выращиванию.

В первую очередь, необходимо выбрать место, где кабачкам будет комфортно. Участок должен быть хорошо освещен, но в полдень он не должен находиться под прямыми лучами солнца — частичную тень могут создавать плодовые деревья или заборы. Также кабачки не любят ветряные участки.

Как и все другие растения, кабачкам и цуккини необходима подкормка. Одним из эффективных удобрений называют настой крапивы, часто используемый именно французскими огородниками. Настой богат азотом, железом и другими микроэлементами.

РЕКЛАМА

Для его приготовления крапиву измельчают и заливают водой (соотношение 1 кг зеленой массы на 10 литров), закрывают емкость и оставляют в теплом месте на 2 недели. Будущий настой желательно перемешивать каждый день. После этого средство следует процедить и развести водой. Для полива — в соотношении 1:10, для опрыскивания — 1:20.

О том, что делать, если кабачки желтеют и не растут, читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

128

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Томаты, фото скриншот видео

Июнь не прощает ошибок: как правильно подкормить томаты именно сейчас, чтобы выросли здоровые и ароматные плоды

Финансовый гороскоп, фото из открытых источников

Близнецы и Весы могут рассчитывать на бонус, а у Овнов и Стрельцов возможны неожиданные траты: финансовый гороскоп на неделю 9 — 15 июня

Расклад карт Таро на 10 июня. Фото Pixabay

Девам — «Паж кубков» и непредсказуемость, Стрельцам — «Туз пентаклей» и важный выбор: Таро-прогноз на 10 июня

"Возрастные" доплаты к пенсии начисляют не всем пенсионерам. Фото Pixabay

Пенсии повысят в зависимости от даты рождения: кто и какие надбавки получит

Следующий материал
Новости партнеров