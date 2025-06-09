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Выращиваем кабачки по-французски: в чем особенность метода
Согласно лунному календарю огородника на июнь-2025, наиболее удачными днями для посадки кабачков считаются 5−7, 11−12 и 18−19 числа.
У каждого огородника есть свои секреты по уходу за этой культурой. Издание sensatsiya.com делится «французским подходом» к их выращиванию.
В первую очередь, необходимо выбрать место, где кабачкам будет комфортно. Участок должен быть хорошо освещен, но в полдень он не должен находиться под прямыми лучами солнца — частичную тень могут создавать плодовые деревья или заборы. Также кабачки не любят ветряные участки.
Как и все другие растения, кабачкам и цуккини необходима подкормка. Одним из эффективных удобрений называют настой крапивы, часто используемый именно французскими огородниками. Настой богат азотом, железом и другими микроэлементами.
Для его приготовления крапиву измельчают и заливают водой (соотношение 1 кг зеленой массы на 10 литров), закрывают емкость и оставляют в теплом месте на 2 недели. Будущий настой желательно перемешивать каждый день. После этого средство следует процедить и развести водой. Для полива — в соотношении 1:10, для опрыскивания — 1:20.
О том, что делать, если кабачки желтеют и не растут, читайте на нашем сайте.
Фото Pixabay128
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