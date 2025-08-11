Террористы ночью нанесли несколько сотен ударов по мирным населенным пунктам Днепропетровской и Запорожской областей

Российские террористы не прекращают террор против мирного населения Украины. По данным командования Воздушных сил, в ночь на 11 августа противник атаковал 71 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 59 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Вчера вечером россияне сбросили бомбы на Запорожье. В результате вражеских атак по областному центру 20 человек получили ранения, сообщил руководитель области Иван Федоров.

Всего за сутки оккупанты нанесли 590 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Поступило 33 сообщения о разрушении домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Агрессор также продолжал бить по Никопольщине, применяя БПЛА и артиллерию. От вражеских атак пострадали райцентр, Мировская, Красногригорьевская, Марганецкая, Покровская общины.

По информации руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, пострадал 52-летний мужчина. Повреждены более десятка частных домов, еще 2 — загорелись. Побиты 4 хозяйственные постройки, авто.

Россияне сбросили КАБ на Великомихайловскую общину Синельниковского района и ударили БПЛА по Межевской общине.

Пострадал 31-летний мужчина, его госпитализировали. Разрушены два магазина, поврежден лицей.

В Херсонской области из-за российской агрессии 4 человека погибли, еще 7 получили ранения.

Этой ночью россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль недалеко от села Крутый Яр. В результате удара 34-летняя женщина получила взрывную травму, ушибы ноги и руки. Пострадавшая будет лечиться амбулаторно, сообщили в Херсонской ОВА.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте произошло 112 боевых столкновений. Противник нанес 38 авиационных ударов, сбросив 66 управляемых авиационных бомб, совершил 1691 удар дроном-камикадзе и 4127 обстрелов позиций наших войск. На Покровском направлении враг предпринял 32 попытки потеснить наши подразделения.

Как сообщали «ФАКТЫ», вчера днем россияне нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Синельниково на Днепропетровщине.

