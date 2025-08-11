- 00:53 Прорыв на Доброполье: DeepState фиксирует продвижение врага, в ВСУ успокаивают
- 11.08 23:35 Шанс на мир и угроза нового наступления российских войск: что сказал Зеленский
- 11.08 22:33 «Знаю это из россии и из разговоров со всеми. Будут хорошие и некоторые плохие вещи для обоих»: что сказал Трамп о войне, Зеленском и путине
- 11.08 22:01 Как выглядеть моложе без косметики: Андре Тан назвал омолаживающие цвета
- 11.08 21:31 Спеть «взрослым» голосом: Селена Гомес хочет переделать одну из своих старых песен
- 11.08 21:02 Пятна от травы на вашей любимой одежде: помогут эффективные домашние средства
- 11.08 20:46 «Полевые лилии, о которых говорил в проповеди Иисус Христос, открывают одну из жизненных истин», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 11.08 20:33 За мгновение до долгожданной встречи: отец 3 детей погиб, когда возвращался из плена домой
- 11.08 20:10 Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о масштабной антикоррупционной зачистке в Днепропетровской области
- 11.08 20:06 Сочная курица, нежные кабачки и макароны в сливочном соусе: рецепт вкуснейшего обеда
- 11.08 19:54 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 11.08 19:42 Речь пойдет о территории: Рютте спрогнозировал последствия переговоров путина и Трампа 15 августа
Дроны атаковали Арзамаский приборостроительный завод в россии: что известно
Неизвестные добрые дроны вновь добрались до территории российской федерации — атаковали город Арзамас в Нижегородской области рф.
Как утверждается, дроны посетили Арзамасский приборостроительный завод (АПЗ), который выпускает приборы для авиационной и космической отраслей.
По данным росСМИ, атака началась около 3:55. В тот момент в небе прогремели «три хлопка и один мощный взрыв». По словам очевидцев, они насчитали минимум 5 дронов, добавив, что БПЛА летели очень низко.
Согласно публикации еще одного канала, в городе было от 4 до 7 взрывов. Вскоре в ряде других Telegram-каналов появились видео, на которых, как утверждается, был один из прилетов по Арзамасскому приборостроительному заводу.
Интересно, что утром на фото и видео было видно, что на объекте в результате атаки начался пожар. Но на более поздних снимках пожара уже нет.
Отметим, что Арзамасский приборостроительный завод — это предприятие, выпускающее приборы для авиационной и космической отраслей, а также продукцию гражданского назначения. Ряд каналов уточняют, что завод разрабатывает и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые электронно-вычислительные машины, рулевые приводы, контрольно-поверочные комплексы, расходомерную и медицинскую технику.
Один человек погиб, еще двое пострадали в результате удара БПЛА в Арзамаском округе Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Второй целью дронов, вероятно, стала промышленная зона в Дзержинске, где расположены военные предприятия, сообщает ASTRA.
В российском минобороны сообщили, что за ночь сбили 32 украинских БПЛА.
Напомним, накануне украинские беспилотники устроили зажигательную ночь в Саратове. Там горел нефтеперерабатывающий завод.125
