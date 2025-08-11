Неизвестные добрые дроны вновь добрались до территории российской федерации — атаковали город Арзамас в Нижегородской области рф.

Как утверждается, дроны посетили Арзамасский приборостроительный завод (АПЗ), который выпускает приборы для авиационной и космической отраслей.

По данным росСМИ, атака началась около 3:55. В тот момент в небе прогремели «три хлопка и один мощный взрыв». По словам очевидцев, они насчитали минимум 5 дронов, добавив, что БПЛА летели очень низко.

Согласно публикации еще одного канала, в городе было от 4 до 7 взрывов. Вскоре в ряде других Telegram-каналов появились видео, на которых, как утверждается, был один из прилетов по Арзамасскому приборостроительному заводу.

Интересно, что утром на фото и видео было видно, что на объекте в результате атаки начался пожар. Но на более поздних снимках пожара уже нет.

Отметим, что Арзамасский приборостроительный завод — это предприятие, выпускающее приборы для авиационной и космической отраслей, а также продукцию гражданского назначения. Ряд каналов уточняют, что завод разрабатывает и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые электронно-вычислительные машины, рулевые приводы, контрольно-поверочные комплексы, расходомерную и медицинскую технику.

Один человек погиб, еще двое пострадали в результате удара БПЛА в Арзамаском округе Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Второй целью дронов, вероятно, стала промышленная зона в Дзержинске, где расположены военные предприятия, сообщает ASTRA.

В российском минобороны сообщили, что за ночь сбили 32 украинских БПЛА.

Напомним, накануне украинские беспилотники устроили зажигательную ночь в Саратове. Там горел нефтеперерабатывающий завод.

