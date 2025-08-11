Часть пенсионеров может внепланово получить повышенные выплаты: что нужно знать

Пенсионеры, которые после назначения пенсии официально работают, и за них уплачивается единый социальный взнос, каждые два года приобретают право на перерасчет пенсии.

Об этом напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.

В ведомстве подчеркнули, что право на автоматический перерасчет определяется по страховому стажу, приобретенному по февраль текущего года. Выплата перечисленных пенсий производится, начиная с апреля месяца.

Перерасчет производится с учетом только страхового стажа, приобретенного после назначения (предварительного перерасчета) пенсии, или — в случае целесообразности — с учетом стажа и заработной платы, приобретенных после назначения (предварительного перерасчета) пенсии.

При этом заработная плата учитывается за периоды страхового стажа, определенные в части первой статьи 40 закона о пенсионном обеспечении, с применением показателя средней заработной платы (дохода), учитываемого при назначении (предварительном перерасчете) пенсии.

Работающим пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, такой перерасчет будет произведен, когда они достигнут пенсионного возраста.

Также представители фонда добавили, что в случае, если пенсионер, который продолжал работать, приобретает стаж, достаточного для начисления пенсии в минимальном размере, а это не менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, тогда по его заявлению проводится соответствующий перерасчет независимо от того, сколько времени прошло после назначения или предварительного перерасчета пенсии, с учетом пенсию.

Отметим, на 1 июля 2025 года в Украине насчитывалось 10,3 млн пенсионеров, при этом примерно пятая часть из них (2,8 млн человек) продолжила работать.

